Tulli paljasti huumebisneksen verkossa: Epäiltynä 34-vuotias liikemies ja 40-vuotias musiikkialalla toiminut mies

Huumausaineet hankittiin Hollannista.

Tulli tutkii laajaa rikostapausta, jossa pääkaupunkiseudulla asuneen 34-vuotiaan miehen epäillään pyörittäneen laajaa huumekauppaa Silkkitie-, Sipulimarket- sekä Dream Market -sivustolla vuosina 2014–2020.

Vuonna 2018 mukaan tuli 40-vuotias musiikkialalla toiminut 40-vuotias mies. Molemmat miehet asuivat pääkaupunkiseudulla.

Tulli on takavarikoinut kaikkiaan 400 000 euron edestä huumeita. Mukana on LSD:tä, MDMA:ta, kannabista, metamfetamiinia, heroiinia ja kokaiinia. Takavarikoituja aineita on 20 000 käyttöannoksen edestä ja kokonaisuudessaan välitykseen päätyi 280 000 annosta.

Huumausaineita on myyty kymmeniä kiloja sadoille henkilöille. Huumeiden jakelu Suomessa tapahtui postin välityksellä. Aineita säilytettiin vuokratuissa varastotiloissa Helsingissä ja käsiteltiin toisten nimissä vuokratuissa asunnoissa.

Silkkitiellä huumeita myytiin ainakin kolmella eri käyttäjäprofiililla. Myyjät viestivät ostajien kanssa salatuilla viestintäsovelluksilla sekä vahvalla pgp-kryptauksella (pretty good privacy), jota käytetään usein sähköpostien salaamiseen.

Toiminta oli tehokkaasti suojattua. Tietokoneiden kiintolevyt salakirjoitettiin, minkä lisäksi epäillyt kehittivät bitcoin-maksuliikennettä naamioivaa niin sanottua mikseriä, jota ei kuitenkaan ehditty ottaa käyttöön. Postituksiin käytettiin asiamiehiä.

Kauppapaikat ovat vahvasti salatussa Tor-verkossa sijaitsevia sivustoja. Silkkitie suljettiin vuonna 2019. Myös myynti Dream Market -sivulla loppui samana vuonna.

Huumeiden epäillään olevan peräisin Hollannista, jonne tehtiin useita maksuja. Helmikuussa 2020 maksu epäonnistui Saksan tullin takavarikoitua 84 000 euroa kuriirin autosta.

Tulli arvioi esitutkintansa perusteella rikoshyödyn olevan noin miljoona euroa. Siitä on takavarikoitu käteisenä 100 000 euroa ja bitcoineina 12 000 euron edestä. Osa rikoshyödystä uskotaan siirretyn pääepäillyn yhtiön ja toiminimen pankkitileille sekä tämän veljen kautta.

Tor-verkon kautta epäillään myydyn kokonaisuudessaan ainakin 20 kiloa 30–55-prosenttista amfetamiinia, 10 kiloa MDMA:ta, tuhansia ekstaasitabletteja, puoli kiloa heroiinia, satoja grammoja kokaiinia, 4 kiloa kannabista sekä 100 grammaa metamfetamiinia. Lisäksi marihuanaa välitettiin viljelmiltä 15 kilon edestä.

Tutkinnassa on ollut kaikkiaan 12 epäiltyä, josta 5 on ollut vangittuna. Pääepäilty on edelleen vangittuna ja rikoskumppani on tehostetussa matkustuskiellossa.

34-vuotiaalla on aiempi tuomio törkeästä huumausainerikoksesta vuodelta 2017.

Syyte on nostettava viimeistään 29.1. Käsittely tapahtuu Helsingin käräjäoikeudessa.