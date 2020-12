Cyberpunk 2077:n tekijä oikeuteen: ”Lähes pelikelvoton”

CD Projekt Red on vähemmän yllättäen haastettu oikeuteen sijoittajien pettämisestä.

Kanteen mukaan Cyberpunk 2077:n konsoliversio on Playstation 4:llä ja Xbox Onella käytännössä pelikelvoton.­

Cyberpunk 2077 -pelin keskeneräisenä julkaissut puolalainen kehittäjä CD Projekt Red on haastettu Yhdysvalloissa oikeuteen sijoittajien harhaanjohtamisesta, muun muassa Ars Technica kertoo.

Kanteita on ainakin kaksi kappaletta. Yhdestä niistä kertoi lakifirma Bragar Eagel & Squire, P.C. maanantaina. Sen mukaan CD Projekt Red on antanut vääriä tai harhaanjohtavia lausuntoja ja jätti kertomatta, että Cyberpunk 2077 on ”lähes pelikelvoton Xboxeilla tai Playstationeilla valtavan bugimäärän vuoksi”.

Vuoden pelitapaus Cyberpunk 2077 julkaistiin 10. joulukuuta kolmen myöhästymisen jälkeen. Pian kävi ilmi, että peli toimii todella huonosti Xbox One- ja Playstation 4 -konsoleilla. Sony teki poikkeuksellisen päätöksen ja veti pelin toistaiseksi Playstation Store -kaupastaan. Sekä Sony että Microsoft tarjoavat rahoja takaisin pettyneille pelaajille.

CD Projekt Red on sanonut puolustautuvansa kanteita vastaan. Yhtiö on kuitenkin pyytänyt anteeksi, ettei se antanut konsoliversiota arvostelijoille ennen julkaisua ja esti näin kuluttajia tekemästä valistuneempia ostopäätöksiä. Yhtiön toisen toimitusjohtajan Adam Kicińskin mukaan ongelmien laajuus ja monimutkaisuus aliarvioitiin, ja signaalit lisäajan tarpeesta pelin hiomiseksi jätettiin huomiotta.

Pelin pc-versio on toiminut selvästi paremmin, mutta siinä on ilmennyt vakava virhe tallennusten käsittelyssä. Pahimmillaan pelitilanteen voi menettää pysyvästi.

Kanteiden seuraukset ovat avoimia. Ars Technican mukaan tämänkaltaiset kanteet ovat sinänsä erittäin yleisiä tilanteissa, joissa jokin yritys on kärsinyt merkittävän pr-tappion.

Sijoittajat pettyivät äskettäin myös pelin ensimmäisiin myyntilukuihin. CD Projekt Red paljasti alkumyynnin yltäneen 13 miljoonaan kopioon, mutta uutinen otettiin vastaan kielteisesti, ja yhtiön osake putosi.