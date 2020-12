Gmailissa on asetus, joka kertoo saapuvista viesteistä paljon – tee itsellesi palvelus ja klikkaa päälle

Gmailissa henkilökohtaiset viestit voivat hukkua massaan. Tähän on olemassa ratkaisu, joka jää helposti huomaamatta.

Gmailissa on paljon säätömahdollisuuksia.­

Googlen sähköpostipalvelu Gmail esittää saapuneet viestit verrattain tasa-arvoisesti. Se tarkoittaa, että usealle käyttäjälle lähetetyt viestit eivät välttämättä erotu kunnolla niistä, jotka on suunnattu sinulle henkilökohtaisesti.

Asian voi korjata Gmailin selainversion asetuksista, Fast Company kertoi. Paina selaimessa Gmailin oikean yläkulman hammasratasta, ja valitse Näytä kaikki asetukset. Avautuvassa yleisten asetusten listassa vieritä näkymää alas, kunnes löydät kohdan nimeltä Henkilökohtaiset osoittimet.

Henkilökohtaiset osoittimet ovat pieniä nuolia, jotka Gmail voi esittää viestien edessä. Yksi nuoli tarkoittaa viestejä, jotka on lähetetty suoraan käyttäjän osoitteeseen postituslistan sijaan, mutta niillä on muitakin vastaanottajia. Kaksoisnuolella merkitään viestit, jotka on lähetetty ainoastaan käyttäjälle. Postituslistaviesteissä ei ole nuolia lainkaan.

Klikkaa päälle asetus Näytä osoittimet, ja paina valikkosivun pohjalta Tallenna muutokset. Nyt nuolien pitäisi näkyä sopivien viestien edessä.

Tällainen personointi ei näytä opettavan Googlelle mitään uutta käyttäjästä, joten myös tietosuojastaan tarkat voinevat kytkeä asetuksen päälle – jos he Gmailia ylipäätään käyttävät.

Asetuksen kytkeminen päälle ei muuttanut tapaa, jolla viestit esitetään Gmailin mobiilisovelluksessa.