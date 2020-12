Pimeässä verkossa meneillään suuri rokotehuijaus

Epätoivoiset ihmiset saattavat metsästää koronarokotetta hämäriltä kujilta. Verkkorikolliset ovat valmiina, Vice kirjoittaa.

Darknetissä myydään ”rokotteita”, joiden alkuperäistä tai aitoudesta ei ole tietoa. Aidostakaan ei olisi iloa, sillä rokote on säilytettävä kylmässä.­

Lääkeyhtiö Pfizer on yhdessä BioNTechin kanssa tuonut virallisen covid-19-rokotteen rajoitetusti saataville. Rokotukset Britanniaan ovat jo alkaneet esimerkiksi vanhuksille ja muille riskiryhmissä oleville. Rokotetta odotetaan Suomeen aivan lähipäivinä.

Kuitenkin verkon pimeässä osassa eli niin sanotussa darknetissä myydään jo koronarokotetta Pfizerin nimellä, tietoturvayhtiö Check Point varoittaa. Se antoi todellisia esimerkkejä viimeaikaisista rokotemyyjistä, joista yksi kauppasi väitettyä Pfizer-rokotetta 250 dollarilla eli noin 205 eurolla.

Darknetissä kaupataan väitettyä koronavirusrokotetta.­

Aiheesta uutisoivat Vice World News ja Financial Times (maksumuurin takana). Vice löysi useita kauppiaita, jotka väittivät myyvänsä rokotetta jopa 1300 dollarin eli noin 1060 euron kappalehintaan. Ilmoituksissa sanotaan, että rokotteen ovat kehittäneet Pfizer ja ”BioNTec”, ja rokotetta voidaan toimittaa mihin tahansa maahan. Jälkimmäisessä nimikkeessä on kirjoitusvirhe, sillä siitä puuttuu lääketehtaan nimen perässä oleva h (BioNTech tai Biontech).

Kun Vice pyysi kahdelta myyjältä todisteita rokotteen aitoudesta, kumpikin kieltäytyi. Myöhemmin toinen heistä lähetti arkistokuvan nimellä Coronavirus Vaccine (koronavirusrokote).

Financial Times kertoo kauppiaasta, joka väitti myyvänsä kiinalaisten Sinopharmin ja Sinovacin kehittämää rokotetta 750 dollarilla eli noin 614 eurolla kahdesta annoksesta. Mainoksessa käytetty arkistokuva lääkepakkauksesta ei vastaa valmistajien normaalia pakkausta.

Kyseessä ei ole uusi ilmiö. Jo huhtikuussa darknetistä löytyi ”covid-19-rokotteiden” myyjiä. Nyt rokotteiden tullessa saataville uhka voi kuitenkin olla entistä todellisempi. Ei ole selvää, ovatko myyjät todella saaneet käsiinsä aitoa rokotetta, ja jos näin on, miten rikollisia keinoja siihen on käytetty. Ostajan kannalta asialla ei väliä. Edes aitoa rokotetta ei voi lähettää postissa, koska se tulisi säilyttää -70 celsiusasteessa.

Ostajalla ei ole mitään mahdollisuuksia tietää väitetyn lääkkeen aitoudesta. Darknet ei ole missään nimessä turvallinen tai luotettava kauppapaikka.­

Ostajat voivat saada mitä tahansa pilalle menneen rokotteen ja vaarallisen väärennöksen väliltä tai sitten heiltä vain viedään rahat ilman mitään vastinetta. Vicen haastattelema tohtori Barbara Mintzes Sydneyn yliopistosta huomauttaa, että aidonkin rokotteen ostaminen on arveluttavaa. Silloin rokotetta olisi vähemmän saatavilla niille, jotka sitä eniten tarvitsisivat.

Aitojen rokotteiden kauppaaminen voi olla mahdollista. Kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol on varoittanut kansallisia poliisiviranomaisia järjestäytyneiden rikollisjärjestöjen pyrkimyksistä ujuttaa markkinoille paitsi väärennettyjä koronavirusrokotteita, myös aitoja varastettuja rokotteita. Soluttautumisia ja iskuja odotetaan esimerkiksi rokotteiden toimitusketjuihin.

Financial Timesin haastattelema Pharmaceutical Cargo Security Coalitionin johtaja Chuck Forsaith ei ole tietoinen, että koronarokotteita olisi vielä oikeasti varastettu. Hänen mukaansa lääketeollisuus lienee parhaiten varautunut tämän tyyppisiin uhkiin koko maailmassa.

Pimeästä verkosta voi ostaa myös malarialääkettä, jonka Donald Trump väitti auttavan koronavirusta vastaan. Tieteellinen näyttö asiasta on huteraa tai olematonta.­

Check Pointin mukaan uhkat eivät rajoitu väärien koronarokotteiden myymiseen. Yhtiön tutkijat ovat löytäneet uusia rokotteella ratsastavia sähköposteja tietojen kalastelemiseksi. Viestien otsikkona esimerkiksi ”pfizer's Covid vaccine: 11 things you need to know”.

Marraskuussa Check Point myös kirjasi huomattavan kasvun koronarokotteisiin liittyvissä verkko-osoitteissa. Kuukauden aikana rekisteröitiin yli tuhat vaccine-sanan sisältävää osoitetta.