Cyberpunk 2077 -fiasko pahenee: Mahtibugi panee lopun pelille ja julkaisijan vastaus on märkä rätti kasvoille

Pelaajien testien mukaan tallennustiedosto voi hajota lopullisesti, jos se kasvaa liian isoksi.

Kenties vuoden odotetuin videopeli Cyberpunk 2077 on kärsinyt lukuisista virheistä, eli bugeista, puolentoista viikon takaisen julkaisunsa jälkeen. Osa bugeista on huvittavia, toiset ärsyttäviä, mutta nyt ilmennyt bugi on suorastaan katastrofaalinen.

Eurogamerin ja The Vergen mukaan monet pelaajat ovat huomanneet tallennustiedostonsa lakanneen toimimasta, kun sen koko ylittää 8 megatavua. Yksi testaaja sanoo Redditissä, että oireita tallennuksen vikaantumisesta voi ilmetä jo aikaisemmin. Jos pelin lataaminen kestää 30 sekunnista 1 minuuttiin, voi tallennuksen hajoaminen olla pian käsillä.

Oletettavasti bugi voi ilmetä esimerkiksi pelaajilla, jotka ovat viettäneet pelin parissa paljon aikaa ja/tai ovat keränneet paljon tavaroita. Kyse on siis pelaajista, joilla on eniten menetettävää.

Ei ole selvää, ilmeneekö bugi kaikilla, joiden tallennustiedosto ylittää 8 megatavua. Vahvistamattomien tietojen mukaan bugi koskee vain pelin pc-versiota.

Pelin kehittäjän CD Projekt Redin omistama pelikauppa GOG.com on julkaissut tallennusten hajoamista lausunnon, joka ei ole lupaava. Lausunto koskee pelin antamaa ilmoitusta Saved data is damaged and cannot be loaded, eli tallennustiedot ovat vahingoittuneet, eikä niitä voida ladata.

– Valitettavasti tallennus on vahingoittunut, eikä sitä ole mahdollista palauttaa. Pyydämme käyttämään vanhempaa tallennustiedostoa pelaamisen jatkamiseksi ja pyrkimään pitämään vähemmän tavaroita ja rakennusmateriaaleja (crafting).

– Tallennustiedoston kokorajaa saatetaan kasvattaa jossakin tulevista päivityksistä, mutta korruptoituneet tiedostot pysyvät sellaisina, lausunnossa sanotaan.

Lausunnon muotoilu jättää auki sen mahdollisuuden, ettei ongelmaa koskaan korjata. Ongelman vakavuuden vuoksi tämä vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä ratkaisulta. Joitakin muita bugeja on jo korjattu nopeasti julkaistuilla päivityksillä.

Toistaiseksi 8 megatavun rajan lähestyessä pelaajan kannattaa harkita pelaamisen lopettamista, kunnes bugi toivottavasti korjataan. Pc:llä tallennustiedoston kokoa voi seurata kopioimalla ja liimaamalla tämän tiedostopolun (ilman pistettä) Windowsin resurssienhallintaan: %userprofile%\Saved Games\CD Projekt Red\Cyberpunk 2077.

Sony on jo heittänyt Cyberpunk 2077:n ulos Playstationin pelikaupastaan, koska peli oli yksinkertaisesti liian buginen. Playstation-pelaajat voivat saada rahansa takaisin.

Sittemmin myös Microsoft on herännyt ongelmiin ja lupaa antaa rahat takaisin Xbox-pelaajille.

Microsoft on kuitenkin pitänyt pelin saatavilla kaupassaan. Pelin sivua koristaa varoitus, jonka mukaan pelaajat voivat kärsiä ongelmista suorituskyvyn kanssa Xbox One -konsoleilla, kunnes peli on päivitetty.

Varoituksen näkeminen edellyttää lisäklikkausta pelin sivulla, eikä sitä näytetty, kun sivun kielen vaihtoi suomeksi.