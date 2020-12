Pornhub poisti miljoonia videoita – syyttää ajojahdista

Pornopalvelu jäädytti valtavan määrän videoita jouduttuaan erittäin vakavien syytösten ja seurausten kohteeksi. Asiasta kertoo Vice-lehti.

Pornhub-palvelu on poistanut miljoonia videoita sen jälkeen, kun palveluun ladatuista raiskaus- ja lapsipornovideoista nousi kohu.­

Aikuisviihdepalvelu Pornhub on poistanut toistaiseksi miljoonittain videoita palvelustaan. Vice-lehden mukaan sivustolla olevien videoiden määrä tippui viikon alkaessa 4,7 miljoonaan videoon alkuperäisestä 13,5 miljoonasta videosta. Lukema tuntuu heittelevän, sillä Vicen mukaan se nousi hetkellisesti 7,2 miljoonaan.

Pornhub kertoo hyllyttäneensä toistaiseksi kaikki videot, jotka eivät ole peräisin sisältökumppaneilta tai palvelun Model Program -ohjelman jäseniltä. Pornhubin mukaan saatavilla on nyt ainoastaan videoita, jotka ovat vahvistetuilta käyttäjiltä. Kyseessä on valtava muutos palveluun, joka on perustamisestaan vuonna 2007 lähtien antanut kenen tahansa perustaa tilin ja ladata palveluun videoita.

Pornhub poistaa hyllytetyt videot, jos ne eivät läpäise ensi vuonna aloitettavaa tarkistusprosessia. Pornosivusto oli kertonut muutoksista palveluun sen jälkeen, kun The New York Timesin (NYT) kolumni antoi useita esimerkkejä erittäin raa'asta sisällöstä palvelussa. Lehti löysi sivustolta muun muassa raiskausvideoita ja lasten hyväksikäyttöä.

Pornhub ilmoitti pian tämän jälkeen rajoituksista palveluun. Jatkossa videoita voivat lisätä vain varmennetut käyttäjät, ja videoiden lataaminen palvelusta omalle laitteelle estetään laajasti. Tästä huolimatta suuret luottokorttiyhtiöt Visa ja Mastercard estivät korttiensa käytön Pornhubissa.

Pornhubin ilmoitus videoiden hyllyttämisestä sisältää katkeran väitteen ajojahdin kohteeksi joutumisesta. Palvelu katsoo joutuneensa niiden samojen voimien kohteeksi, jotka ovat aiemmin hyökänneet muun muassa Playboyta, seksiopetusta ja naisten oikeuksia vastaan Yhdysvalloissa.

– On selvää, että Pornhub on kohteena, koska olemme aikuissisällön alusta, ei käytäntöjemme vuoksi tai sen takia, miten vertaudumme muihin vastaaviin toimijoihin, Pornhub kirjoittaa.

NYT:n kolumnin kirjoittaja Nicholas Kristof ei kiitä Pornhubia mistään. Sen sijaan hän kohdistaa kiitoksensa seksuaalisen hyväksikäytön uhreille avoimessa Facebook-viestissään.

– Todella paljon todella raakaa sisältöä ja raiskausvideoita katosi tämän siirron seurauksena, ja kiitos siitä kuuluu suurelle joukolle rohkeita selviytyjiä, jotka puhuivat ja jakoivat tarinansa, Kristof kirjoittaa.

Kristof sanoo, ettei hän vieläkään luota Pornhubiin ja sen lisäksi muut palvelut, kuten XVideos and XNXX, tulisi alistaa samanlaiselle tarkastelulle.