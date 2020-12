Nokia-nimi palaa jälleen tietokoneisiin – tätä nähdään tuskin Suomessa

Lisensoitujen Nokia-tuotteiden joukko on laajentunut kannettaviin.

Tänään julkaistu Nokia PureBook X14 on hieman päälle kilon painava 14-tuumainen kannettava tietokone, kertoo TechCrunch -verkkolehti.

Käyttöjärjestelmänä on Windows 10 Home. Prosessorina on Intelin 10. sukupolven neliytiminen i5-prosessori. Koneessa on 8 gigatavun ram-muisti ja 512 gigatavun ssd-massamuisti. Hintaa laitteella on 59 990 Intian rupiaa eli noin 670 euroa.

Kuten myyntivaluutasta arvaa, laite tulee myyntiin Intiassa. Myyjänä ja laitteen tuottajana on yksinoikeudella Intiassa toimiva verkkokauppa Flipkart, jonka omistaa amerikkalainen Walmart-kauppaketju. Suomen kauppoihin Nokia-kannettava siis tuskin tulee.

Flipkart on lisensoinut suomalaisyhtiöltä Nokia-nimen käyttöoikeuden laitettaan varten. Tunnetuin Nokia-lisensoija on puhelimia valmistava HMD Global.

Flipkart valmistaa Nokia-nimellä Intiassa myös televisiota. Viime kuussa myös Itävallassa pääkonttoriaan pitävä Streamview-yhtiö, julkisti televisiomalleja Nokia-nimellä.

Sinänsä kumpikaan tuoteryhmä ei ole suomalaiselle Nokialle täysin uusi. Nokia omisti 1990 -lukujen alkupuolella suomalaiset Salora- ja Finlux-televisiovalmistajat. Sitäkin aiemmin yhtiössä valmistettiin MikroMikko-tietokoneita. Edellisen kerran yhtiö itse kokeili tietokonemarkkinoita vuonna 2009 julkaisemallaan Nokia Booklet 3g-minikannettavalla.