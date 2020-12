Gmail, YouTube, Google Maps palaamassa toimintaan – Googlen useat verkkopalvelut kaatuivat ympäri maailmaa

Googlen verkkopalvelut ovat kaatuneet laajasti.

Googlen verkkopalvelut ovat kärsineet katkoksista ympäri maailman. Muun muassa Gmail, YouTube, Google Maps, Docs ja Calendar -palvelujen toiminnassa on ollut maanantai-iltapäivällä katkos, mutta useat palvelut ovat nyt palanneet toimintaan. Vaikka vika koski useita Googlen verkkopalveluja, niin ainakin Googlen haku- ja uutissivustot tuntuvat toimivan muiden palvelujen häiriöistä huolimatta.

Monet Googlen palvelut näyttävät erilaisia virheilmoituksia.­

Häiriöitä alkoi ilmetä ilmeisesti Suomen aikaan noin puoli kahden aikoihin iltapäivällä. Esimerkiksi Twitterissä ilmoituksia ja kysymyksiä häiriöistä tulee eri puolilta maailmaa, ainakin Euroopasta, Intiasta, Australiasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Verkkosivustojen toimintaa seuraavien Down for everyone of just me - ja Downdetector -verkkopalvelujen mukaan häiriöt olivat laajoja, mutta palvelut olisivat palaamassa toimintaan.

Google ei ole tiedottanut aiheesta, mutta sen Workspace Status Dashboard -sivusto vahvistaa, että kaikki sen yrityksille suunnattuun Workspace -ryhmään kuuluvat palvelut olivat alhaalla. Nyt sivustolla kaikki näyttävät jälleen vihreää toiminnassa olevien palvelujen merkiksi.

Googlen verkkopalveluissa on ollut häiriöitä aiemminkin, mutta näin laaja häiriö on erittäin harvinainen. Google ei ole tiedottanut ongelmien syystä toistaiseksi mitään.