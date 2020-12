Vuoden 2020 parhaat pelit palkittiin: PlayStation-hitti putsasi pöydän

The Last of Us Part II putsasi pöydän The Game Awardsissa.

The Last of Us Part II on kriitikoiden rakastama jättihitti, jossa seurataan Ellien ja Joelin matkaa sini-infektion murentamassa Yhdysvalloissa.­

Pelialan nykyisin suurin ja näkyvin peligaala The Game Awards järjestettiin viime yönä. Koronan takia ilman yleisöä netissä järjestetyssä gaalassa jaettiin yli 20 palkintoa.

Tärkeimmän palkinnon eli vuoden pelin vei kriitikoiden rakastama ja miljoonia kappaleita myynyt The Last of Us Part II. PlayStationin yksinoikeuspeli voitti yhteensä seitsemän palkintoa.

Vuoden pelin lisäksi The Last of Us Part II valittiin esimerkiksi vuoden seikkailutoimintapeliksi, palkittiin narratiivista ja pelisuunnittelusta. Lisäksi pelissä Abbeytä esittänyt Laura Bailey palkittiin parhaasta suorituksesta.

Ilta-Sanomien arvostelussa kesäkuussa The Last of Us Part II:n sanottiin olevan ”yksi vuoden pelitapauksista”, joka on ”tarinaltaan anteeksipyytelemätön”. Pelistä on tekeillä myös tv-sarja, jonka on tilannut HBO.

The Last of Us Part II:n lisäksi useamman palkinnon voittivat Among Us (vuoden mobiilipeli, moninpeli), Hades (indiepeli, toimintapeli) sekä Final Fantasy VII Remake (musiikki, roolipeli).

Half-Life: Alyx puolestaan vei parhaan vr-pelin palkinnon. 12 vuoden tauon jälkeen jatkoa saanut ikoninen pc-pelisarja keräsi kehuja myös IS:n testaajalta. Keväällä heti julkaisun yhteydessä miljoonia myynyt ja kovasti kehuttu Animal Crossing: New Horizons oli vuoden perhepeli. Vuoden urheilupeli oli Tony Hawkin skeittipelisarjan kahden ensimmäisen osan yhteinen uusintaversio.

Animal Crossingin uusin osa oli kevään jättihitti, kun korona pakotti ihmiset jäämään neljän seinän sisään. Pelissä kehitetään omaa kylää pala palalta toistaen päivästä toiseen kisoja arkisia askareita.­

Lähes kolme tuntia kestäneen gaalan aikana esiteltiin myös trailereita sekä täysin uusista että jo aiemmin vahvistetuista peleistä. Lisäksi esiteltiin muun muassa Fortniten, Call of Duty: Warzonen ja Among Usin tulevien päivitysten sisältöä.

Ohjelman aikana näytettiin esimerkiksi ensi keväällä PlayStation 5:lle julkaistavan Returnal-toimintaseikkailun pelikuvatraileri. Returnalin takana on suomalainen pelitalo Housemarque.

Täysin uusina peleinä esiteltiin muun muassa kauhupeli The Callisto Protocol, leffatähti Vin Dieselin tähdittämä Ark 2 ja zombiräiskintäpeli Back 4 Blood. Mass Effect -pelisarjan vahvistettiin myös saavan jatkoa.

Suomalaispeli Returnalin traileri:

Kaikki palkinnot ja voittajat:

Vuoden peli: The Last of Us Part II

Pelisuunnittelu: The Last of Us Part II

Narratiivi: The Last of Us Part II

Taideohjaus: Ghost of Tsushima

Musiikki: Final Fantasy VII Remake

Äänisuunnittelu: The Last of Us Part II

Innovaatio esteettömyydessä: The Last of Us Part II

Suoritus: Laura Bailey (Abby, The Last of us Part II)

Positiivinen vaikutus: Tell Me Why

Aktiivinen moninpeli: No Man's Sky

Indie: Hades

Mobiilipeli: Among Us

Yhteisön tuki: Fall Guys

VR-peli: Half-Life: Alyx

Toimintapeli: Hades

Toimintaseikkailupeli: The Last of Us Part II

Roolipeli: Final Fantasy VII Remake

Tappelupeli: Mortal Kombat 11/Ultimate

Perhepeli: Animal Crossing: New Horizons

Simulaattori/strategia: Microsoft Flight Simulator

Urheilu/ajopeli: Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Moninpeli: Among Us

Debyyttipeli: Phasmophobia

Sisällöntuottaja: Valkyrae

Yleisön valinta oli Ghost of Tsushima. Tämä julkistettiin jo ennen gaalaa.

Gaalan aikana jaettiin myös seitsemän esports-palkintoa. Vuoden pelaajan palkinnon vei korealainen maailmanmestari Su ”ShowMaker” Heo, joka pelaa League of Legends -peliä osana DAMWON Gamingiä.

G2 Esports palkittin vuoden joukkueena, League of Legends oli vuoden kilpapeli ja sen MM-kisat vuoden tapahtuma. Parhaaksi valmentajaksi valittiin Counter-Strike-legenda Danny ”zonic” Sørensen (Astralis, Counter-Strike) ja juontajaksi Eefje ”sjokz” Depoortere.