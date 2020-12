Disney+ nostaa hintoja Euroopassa

Disney+:n hinta nousee Euroopassa ensi vuonna, Cnet kertoo.

Viihdejätti Disneyn suoratoistopalvelu Disney Plus nostaa hintoja Euroopassa, Cnet kertoo. Yhtiötä lainaavan uutispalvelun mukaan kuukausitilauksen hinta on maaliskuusta 2021 alkaen kaksi euroa nykyistä kalliimpi Manner-Euroopassa ja asettuu yhdeksään euroon.

Pohjois-Euroopan tilannetta ei tarkemmin selvitetty. Suomessa tilaus maksaa nykyisin 6,99 euroa kuukaudessa ja 69,99 euroa vuodessa.

Vastaavat muutokset tehdään muillakin markkinoilla paikallisiin valuuttoihin sovitettuna.

The Vergen mukaan Yhdysvalloissa hinta nousee yhdellä dollarilla sekä kuukausi- että vuositilauksen osalta 26. maaliskuuta. Yhdysvalloissa korotus koskee myös Disney Bundlea, joka sisältää myös Hulun ja ESPN+:n. Paketti ei ole saatavilla Suomessa.

Kyseessä on viime vuonna aloittaneen Disney Plussan ensimmäinen hinnankorotus. Se johtuu Disneyn panostuksesta palvelun sisällön laajentamiseen. Lähivuosien aikana luvassa on esimerkiksi 10 uutta Marvel-sarjaa ja 10 uutta Star Wars -sarjaa.

Disneyn kilpailija Netflix ennätti kertoa kallistuvista tilauksista aikaisemmin. Netflixin osalta on epäselvää, tuleeko korotus myös Suomeen.

Yhdysvalloissa Tupla-tilauksen hinta nousee 13:sta 14:ään dollariin kuukaudessa ja kalleimman Perhe-tilauksen kaksi dollaria 18:aan dollariin kuukaudessa.

Disney Plus aloitti Pohjoismaissa syyskuussa. Tuoreen selvityksen mukaan se on tilattu jo lähes 1,2 miljoonaan pohjoismaiseen kotitalouteen ja siitä on tullut tähän mennessä nopeimmin kasvava suoratoistopalvelu.