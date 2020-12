Arvostelussa virolaispeli, josta tuskin olet kuullut – lajityyppinsä huippu ja mysteeri vailla vertaa

Virolaisen pienstudion hengentuote on säväyttävä tutkimusmatka kriisissä ratsastavan diskopoliisin sieluun.

Kuvittele valtava, kieltään lipova, pitkäkyntinen komodovaraani. Dinosaurusten jälkeläinen, elävä muinaismuisto kymmenien miljoonien vuosien takaa.

Sitten kuvittele, millaisella äänellä se puhuisi.

Juuri tällaiseen ääneen pelaaja havahtuu Disco Elysiumin alussa. Se on pelihahmon omien aivojen ääni, tarkemmin sanottuna muinaisten liskoaivojen. Pian ääneen pääsee myös aivojen limbinen järjestelmä. Pelihahmo herää hotellihuoneesta, joka on kuin hävityksen kauhistus. Sellainen on myös pelihahmo itse, sillä raamatulliset mittasuhteet saaneen krapulan myötä hän ei muista kuka on, missä ja miksi.

Virolaisen ZA/UM -pienstudion kehittämä ja vuonna 2019 pc:lle julkaisema Disco Elysium on taas ajankohtainen, sillä peli julkaistaan Xboxille ja Playstationille ensi vuoden aikana. Se on isometrinen, vesiväritaiteella kuvitettu point and click -roolipeli ja sillä on huomattavan paljon yhtäläisyyksiä vuonna 1999 julkaistuun, kulttiklassikon maineeseen nousseen Planescape: Tormentin kanssa.

Hyvää

Mieleenpainuvat hahmot

Onnistunut ja rento pelattavuus

Dialogi

Kykyjärjestelmä

Pelialueen kompakti koko ja pelin kesto

Huonoa

Kunnollisen epilogin puute

Ääninäyttelyn epätasaisuus

Tästä hotellihuoneesta se alkaa.­

Kyseessä on virolaisten ensimmäinen peli, ja voi Mustamäen tori sentään, millainen peli se onkaan.

Disco Elysium sijoittuu kuvitteelliselle 1950-luvulle maailmaan, joka muistuttaa monella tavalla omaamme. Voidaan puhua fantasiarealismista. Tarkemmin tapahtumapaikkana on Revacholin kaupunki ja sen pieni, vuosien takaisen sisällissodan repimä rähjäinen Martinnaisen satamakaupunginosa. Grafiikka on toteutettu kauniilla vesivärimaalaustyylillä.

Kun maailmanlopun kohmelon ensiväristyksistä on selvitty, käy ilmi, että pelaaja on poliisi, joka on lähetetty Martinnaiseen selvittämään muutamia päiviä sitten tapahtunutta henkirikosta. Tutkinta ei ole edennyt toivotulla tavalla, sillä uhrin ruumis roikkuu yhä puussa hotellin takapihalla ja etsivämme virkamerkki ja -ase ovat teillä tietymättömillä.

Poliisivoimiin voi olla yhteydessä komisario Kitsuragin poliisiauton radion avulla. Etsivämme oman auton kohtalo on yksi pelin selvitettävistä mysteereistä.­

Onneksi avuksi saapuu naapuripoliisilaitoksen komisario Kim Kitsuragi, joka toimii paitsi pelaajan työpaperina, myös moraalisena kompassina.

Pelimaailma on avoin, mutta monista nykyroolipeleistä poiketen varsin pieni ja helposti hahmotettavissa. Martinnaise on silti täynnä yksityiskohtia ja kiinnostavia ihmisiä, joista moni liittyy tavalla tai toisella tutkittavaan henkirikokseen.

Vihjeitä kerätään maailmaa tutkimalla ja ihmisten kanssa keskustelemalla. Kuka ilmoitti rikoksesta poliisille? Kuka uhri on ja mihin hän kuoli? Entä miksi lakkoilevat satamajätkien ammattiliiton kovanaamat myöntävät syyllisyyteensä heti kättelyssä? Mitä tekemistä kommunismilla on koko jutun kanssa? Onko insulindialainen kummitussirkka todella olemassa vai pelkkää kryptozoologien haihattelua?

Rikospaikalla. Puussa roikkuu kuollut mies, joka täytyisi saada alas. Miehen ruumiinavaus on yksi pelin ikimuistoisimmista kohtauksista.­

Hiljalleen palaset alkavat loksahdella paikoilleen ja samalla pelaaja saa lisätietoa pelihahmonsa taustasta, Revacholin kaupungista ja Elysiumin maailmasta.

Murhamysteeri imaisee mukaansa, jolloin tutkinnan pienet ja suuret läpimurrot saavat aikaan koukuttavia ahaa-elämyksiä. Tekemisiä kannattaa kuitenkin miettiä, sillä pelimaailman kellot eivät pysähdy ja yöaikaan Martinnaisen kadut tyhjenevät.

Tutkinnan ja pelin voi suorittaa niin hyvin tai huonosti kuin haluaa ja pelaajalle on huima määrä vaihtoehtoja olla juuri sellainen poliisi kuin haluaa.

Kovaksi keitetty ja lihaksiaan pullisteleva dekkari, sherlockholmesmainen päättelyn mestari, eksentrinen rocktähtikyttä ja alkoholin voimalla operoiva raivopää ovat kaikki valideja vaihtoehtoja. Tai ehkä pelaaja ei halua olla poliisi ensinkään.

Disco Elysium erottuu edukseen innovatiivisen kykyjärjestelmänsä ansiosta. 24 kykyä kuvastavat pelihahmon älykkyyden, psyyken, motoriikan ja fysiikan osa-alueita, eivät niinkään jotakin tiettyä taitoa kuten vaikkapa pistooliammuntaa.

Disco Elysium erottuu erokseen yksityiskohtaisen ja mielikuvituksellisen kykyjärjestelmänsä ansiosta.­

Siinä missä auktoriteetti, looginen päättely, visuaalinen hahmottaminen, reaktionopeus ja käden ja silmän koordinaatio ovat varsin yksiselitteisiä, on mukana myös erikoisuuksia ja eksotiikkaa. Esimerkiksi David Lynchin elokuvan mukaan nimetty ”Inland Empire” saa pelihahmon mielikuvituksen laukkaamaan ja ”kylmät väreet” tuovat kauaskantoisia aavistuksia kaupungin sydämestä.

Pelissä ei myöskään ole varsinaista taistelua, vaan hahmon onnistuminen ja epäonnistuminen ratkaistaan dialogivalintojen, kykyjen ja nopanheiton yhdistelmällä. Se ei tosin tarkoita sitä, etteikö hengestäänkin voisi päästä. Käytännössä pelaaminen tapahtuu pelkästään hiirellä klikkailemalla.

Kyvyissä parasta on se, että ne puhuvat. Pelihahmon keho ja mieli kommentoivat pelaajan tekemisiä jatkuvasti ja jokaiselle kyvyllä on oma äänensä ja persoonansa. Pelikokemus olisi ratkaisevasti erilainen, jos tarpeeksi korkealla draamakyvyllä varustetulle hahmolle vain ilmoitettaisiin, että keskustelukumppani valehtelee.

Sen sijaan ilmestyvät Draaman kasvot ja persoonallinen dialogi.

– Herrani, hän valehtelee. Olen aivan varma siitä.

– Tuo on oikeassa. Kaikki muut vaihtoehdot on suljettu pois, toteaa Logiikka väliin.

Ajatuskomeroon laitetaan hautumaan pelimatkan varrella syntyneitä ajatuksia ja ideoita.­

Mieleenpainuvia tilanteita syntyy esimerkiksi siitä, kun kaljan juotuasi vatsalihaksesi yhtäkkiä ehdottaa fasismiin tutustumista.

Toinen kiinnostava pelimekaniikka on thougth cabinet – ajatuskomero – jonne dialogeissa syntyneitä ajatuksia ja ideoita laitetaan hautumaan. Kun peliaikaa on kulunut tarpeeksi, nämä ajatukset paljastavat pelihahmosta ja -maailmasta jotakin olennaista (tai epäolennaista) ja avaavat uusia keskusteluvaihtoehtoja ja bonuksia.

Disco Elysium on pelien nykymittapuulla varsin lyhyt. Sen pelaa nopeimmillaan läpi hieman alle kahdessakymmenessä tunnissa, mutta parhaimmillaan se on hitaasti ja rauhassa, dialogin lueskelemiseen uppoutuen nautittuna ja kaikki mahdolliset sivutehtävät koluamalla. Todella hitaasti pelattuna ja kaiken mahdollisen tekemisen jälkeenkin pelitunteja kertyi noin tuplasti.

Moitittavaa pelissä on hyvin vähän. Yksi kauneusvirheistä kuuluu ääninäyttelyn epätasaisessa laadussa, mikä ainakin osittain selittynee pienen pelistudion budjetilla. Välillä meininki on kuin 2000-luvun alun Digimon-dubbauksissa, mutta onneksi suurin osa pelin juonen kannalta tärkeimmistä hahmoista ovat saaneet äänikseen osaavat, paikoittain jopa hyvin vakuuttavat tekijät.

Etsivämme ja komisario Kitsuragi käyvät päivän tutkintatyön tuloksia läpi Martinnaisen keskustassa sijaitsevan Whirling-in-Rags -hotellin parvekkeella.­

Suurempi kauneusvirhe liittyy pelin loppuun. Se ei ole täysin tyydyttävä, vaikka sinne johtanut matka onkin ikimuistoinen. Tuntuu siltä, kuin pelin käsikirjoittajilta olisi loppunut aika tai ideat kesken. Peli myös kaipaisi arvoisensa epilogin, jossa Martinnaisen ja hahmojen kohtalot summataan yhteen pelaajan tekemien valintojen mukaan.

Disco Elysium maksaa arvostelun kirjoitushetkellä noin 40 euroa. Hinta on melko korkea, mutta harvoin tuolla summalla saa näin korkeaa laatua. Peli on myös säännöllisesti alennuksessa ja silloin se on pakkohankinta laadukkaiden roolipelien ystäville. Puhutaan varmasti viime vuosien parhaasta roolipelistä.

Idiot Doom Spiral -nimeä käyttävä alkoholisti kertoo elämäntarinansa juomia vastaan.­