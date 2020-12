Googlelta kohtalokas isku vanhalle kilpailijalle – hakukoneiden hautausmaa kutsuu

Ask.com-hakukone saattoi saada viimeisen iskunsa Googlen hyökättyä sen omistajaa vastaan Chrome-selaimessa.

Ask Jeeves, myöhemmin ask.com, kilpaili aikoinaan Googlen kanssa hakukonmarkkinoilla.­

Nettijätti Google on poistanut Chrome-selaimensa kaupasta laajennuksia, jotka kuuluvat takavuosien suositun hakukoneen Ask Jeevesin, sittemmin Ask.comin, omistajalle IAC/InterActive Corpille.

Haut IAC:n tai Ask.comin nimellä tuottivat Chrome Web Storessa torstaina vesiperän lukuun ottamatta joitakin hakutuloksia, joilla ei vaikuttanut olevan tekemistä IAC:n kanssa.

Tilannetta koostavan PCMagin mukaan Google poisti laajennukset syyttäen IAC:tä käyttöehtojensa rikkomisesta. Google kuitenkin kertoi uutistoimisto Reutersille sunnuntaina, että keskusteluja IAC:n kanssa käydään.

Maksullisen The Wall Street Journalin mukaan Google katsoo IAC:n syyllistyneen petolliseen markkinointiin ja johtaneen käyttäjiä harhaan siitä, mitä sen selainlaajennukset tekevät. Yhdessä tapauksessa laajennus tiettävästi esitti mainoksia, joita klikkaamalla Chromeen asennettiin Ask.comin työkalupalkki ja selaimen kotisivu vaihdettiin.

IAC:n edustaja valitti tilannetta Reutersille.

– Google on ottanut meiltä satoja miljoonia dollareita, jotta voimme mainostaa ja levittää näitä tuotteita Chrome Storessa... tässä ei ole mitään uutta. Google on käyttänyt asemaansa ahdistaakseen selainliiketoimintamme internetin viimeiseen pieneen nurkkaan, jonka he nyt yrittävät hävittää, edustaja sanoi.

Sekä Ask Jeeves että Google syntyivät samoihin aikoihin 1990-luvun puolivälin jälkeen, jolloin käyttäjät vielä turvautuivat nettihauissa esimerkiksi Altavistaan tai Yahooseen.

Näkyvyys maailman suosituimmassa selaimessa olisi IAC:lle ja sen omistamille nettibrändeille varsin tärkeää. Ask.com on kadonnut suuren yleisön tietoisuudesta jo vuosia sitten hakukoneen hävittyä kisan Googlea vastaan.

Ask.com joutui joitakin vuosia sitten myös Microsoftin vastatoimien kohteeksi. Ohjelma asentui Windowsissa Java-ohjelman kylkiäisenä, asensi oman työkalupalkkinsa ja kaappasi selaimen aloitussivun itselleen. Ask.com teki myös itsestään oletushakukoneen.

Tilanne on ilmeisesti silti vaikea myös Googlelle. On arvioitu, ettei Google välttämättä halua tai pysty rankaisemaan IAC:tä liian rajusti, koska Google itse toimii osin samoilla markkinoilla. Liian ankara käytös voitaisiin siis mahdollisesti tulkita kilpailun vastaiseksi, mikä voisi saattaa Googlen viranomaisten hampaisiin.