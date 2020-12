Odotettu uutuuspeli saa lokaa niskaan – syytöksiä kulttuurisesta omimisesta ja transfobiasta

Cyberpunk perustuu suureen valinnanvapauteen. Kriitikoiden mukaan pelintekijät ovat tehneet vääriä valintoja.

Tänään julkaistu, 8 vuotta kehityksessä ollut Cyberpunk 2077 on ehtinyt herättää tunnepitoista keskustelua. Vuoden 2077 kuvitteelliseen Night Cityn kaupunkiin sijoittuva peli on scifidystopia, jossa megakorporaatiot hallitsevat, ihmisiä muokataan biolisäkkein ja yhteiskunta on hyvin väkivaltainen.

Pelityyppi on avoimen maailman roolipeliseikkailu, jossa pelaajalle on pyritty antamaan mahdollisimman suuri vapaus, joka alkaa jo hahmonluonnissa. Sen valintamahdollisuudet on viety pidemmälle kuin lajityypissä yleensä.

Tämä on poikinut myös kritiikkiä pelintekijöitä kohtaan. Hahmo on mahdollista luoda transsukupuoliseksi tai varustaa maorityyppisellä kasvotatuoinnilla, mikä on synnyttänyt syytöksiä transfobiasta sekä kulttuurisesta omimisesta.

Transkehon antaminen pelaajan vapaasti muokattavaksi on närkästyttänyt monia.­

CBR:n mukaan pelintekijä CD Project Red on saanut syytöksiä siitä, että transsukupuolinen vartalo on fetishoitu sekä muutettu kulutushyödykkeeksi, joka on muokattavissa pelaajan mieltymysten mukaan. Tämän lisäksi pelin syytetään luovan negatiivisia stereotyyppejä transsukupuolisuudesta.

Lisää ärtymystä on synnyttänyt se, että pelissä sukupuoli on kytketty äänen korkeuteen. Vain miehet voivat puhua möreästi ja naiset kimeästi. Samoin kaupungissa löytyvien mainosjulisteiden transhahmot on karnevalisoitu, eli niiden arvo on riistetty parodian kautta.

Myös mahdollisuus ottaa moko-maoritatuointi pelihahmon kasvoihin on synnyttänyt merkittävästi vastustusta etenkin Twitterissä.

Julkaisija CD Project Redia on syytetty myös siitä, että se on poistattanut kriitikoiden julkaisemia kuvia pelistä tekijänoikeussyihin vedoten.

Väittely on käynyt hyvin monitasoiseksi. Redditissä on myös esitetty väitteitä, joiden mukaan tatuoinnit olisivat kirituhija, eli mokoja vailla kulttuurista merkitystä.

Oli miten tahansa, ilman kulttuuriantropologin taitoja olevalle tavalliselle pelaajalle tämä tekee asiasta hyvin vaikean seurattavan.

Pelin ikäraja on 18 vuotta.