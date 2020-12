Vuoden odotetuin peli julkaistiin tänään – lue IS-jättiarvostelu Cyberpunk 2077:stä

Tervetuloa hakkereiden, jengisotien, megakorporaatioiden ja kehonmuokkauksen kiehtovalle 2070-luvulle.

The Witcher -pelisarjastaan tuttu puolalainen CDProject Red ilmoitti kahdeksan vuotta sitten kehittävänsä Witchereiden ohella uutta peliä. Jo kahdesti julkaisupäivästään myöhästynyt Cyberpunk 2077 julkaistiin viimein Windowsille, Xbox Onelle ja Playstation 4:lle 10. joulukuuta. Uusien konsolien versiot seuraavat perässä ensi vuonna.

Kyseessä on odotetuimmista pelijulkaisuista pitkään aikaan. Se perustuu 1990-luvulla suosioon nousseeseen Cyberpunk 2020 -pöytäroolipeliin.

Todettakoon heti kättelyssä, että Cyberpunk on peli, josta puhutaan vielä vuosienkin päästä. Se asettaa riman aivan uudelle tasolle, mitä avoimeen maailmaan sijoittuviin toimintaroolipeleihin tulee. CDProject ei turhaan kutsu itseään alansa johtavaksi pelitaloksi.

Hyvää

Silmiä hivelevä grafiikka ja säteenseuranta

Elävä pelimaailma

Taattu roolipelilaatu

Huonoa

Kovat laitteistovaatimukset pc:llä

Bugit

Valikot

Toisin kuin CDProjectin aiemmissa peleissä, pelaaja luo hahmostaan haluamansa näköisen ja tutkii maailmaan ensimmäisestä persoonasta käsin.

Hahmon kustomointi on viety genressä totuttua pidemmälle. Tuttujen nenien, korvien, suun ja silmien muodon ja koon lisäksi esimerkiksi naishahmojen rintojen kokoa voi säätää, mutta niin voi myös mieshahmon sukukalleuksien kokoa. Halutessaan naishahmolle vai antaa housuihin miehen vehkeet ja päinvastoin. Roolipeleille tuttuun tapaan hahmon taitoja ja ominaisuuksia voi kehittää haluamaansa suuntaan.

Pelihahmo V:n ulkonäköä voi aina korvakoruista kikkeliin.­

Peli sijoittuu enimmäkseen kuvitteelliseen Night Cityn megakaupunkiin Yhdysvaltain länsirannikolle, jonnekin Los Angelesin ja San Fransiscon välimaastoon. On vuosi 2077.

Kyseessä on teknodystopia, jossa rikkaat elävät käsittämättömässä yltäkylläisyydessä, mutta suurin osa kansalaisista asuu slummeissa. Julkisesta terveydenhuollosta ei ole kuultukaan, ja yksityiselläkin puolella se tarkoittaa militanttia Trauma Teamia, joka hakee haavoittuneet kaduilta ja tarvittaessa ampuu vastarinnan tohjoksi. Kehon muokkaus kyborgiksi asti futuristisilla implanteilla on arkipäivää ja jäähdytinpukuihin sonnustautuvat hakkerit hallitsevat verkon datavirtoja.

Night City on väkivaltainen kaupunki. Poliisin eristämät rikospaikat tulevat tutuiksi.­

Dystopia ei ole mustavalkoinen, vaan täynnä harmaan sävyjä. Poliisi on yhtäällä brutaali pikkurikollisia surutta pamputtava sika ja toisaalla mukava, mutta jämptisti työtään tekevä virkamies.

Pelihahmo tunnetaan nimellä V. Pelaajalla on valittavanaan kolme erilaista taustatarinaa – kaupungin ulkopuolella asuva vaeltaja, katujen kasvatti tai korporaation työntekijä – ja jokainen niistä antaa erilaisen alun ja saattaa vaikuttaa pelikokemukseen.

Pelaajan tausta valitaan kolmesta eri vaihtoehdosta.­

Pelin alku kestää yllättävän pitkään, sillä sen aikana pelaajille opetetaan pelissä tarvittavat taidot. Tutuksi tulevat ammuskelu, lähitaistelu, hakkerointi, hiiviskely, autoilla kaahailu ja futuristinen braindance, jonka avulla pelaaja voi tutkia toisten pelihahmojen muistoja.

Tässä kaikessa on paljon opettelua ja sulateltavaa. Runsaiden mekaniikkojen omaksuminen voi tuntua isolta hommalta.

Alku ei onneksi tunnu pakkopullamaiselta tutoriaalilta, vaan lineaarisuudestaan huolimatta se on mukavasti polveileva ja mielenkiintoinen tarina. Tarina, joka toimii myös johdatuksena Cyberpunkin maailman ja Night Cityn yhteiskuntaan – sen eri kaupunginosia hallitseviin jengeihin, poliisiin ja valtaa pitäviin jättikorporaatioihin. Asiaa on paljon, mutta muistin virkistäminen helppoa kuka kukin on -tyyppisen hakemiston avulla.

Pelissä on lukuisia ajoneuvoja, joiden kyydissä Night Cityn ottaa haltuun huomattavasti valikon kautta tapahtuvaa pikamatkustusta tyylikkäämmin. Samalla voi kuunnella eri radioasemia.­

Epäonnistuneen autovarkauden jälkiseurauksena V lyöttäytyy rempseän, latinotaustaisen Jackien seuraan. Jackie on jälleen kerran osoitus siitä, että CDProject osaa luoda peleihinsä mieleenpainuvia ja mielenkiintoisia hahmoja.

Isosta kiltistä jättiläisestä tulee pelaajan paras kaveri ja yhteistyökumppani Night Cityn alamaailman bisneksissä. Pian kaksikko saa tehtäväkseen tärkeän keikan, jonka on tarkoitus siivittää heidät isoiksi tekijöiksi. Kuten odottaa sopii, keikka saa useamman kuin yhden odottamattoman käänteen.

Autovarkaus meni myttyyn. Parkkihallin valvontakameroiden piti olla pois päältä, mutta Night Cityn poliisilaitos oli ovelampi.­

Lopputuloksena V saa päänsä sisään Keanu Reevesin esittämän Johnny Silverhand -nimisen rokkarin digitaalisen kummituksen ja vapaat kädet pelin tarinoiden ja Night Cityn tutkimiseen. Jonkinlaista kostoakin pitäisi suunnitella.

Tutkittavaa riittää. Pitkiä ja tarinallisia sivutehtäviä on kymmeniä ja pienempääkin tekemistä löytyy runsain mitoin. On jengejä ja jengisotia, implanteista saarnaavia salaliittoteoreetikkoja, tietoisuuden saavuttanut limuautomaatti ja paljon muuta.

Fikseri Dexter välittää pelaajalle keikan, jonka myötä nousu isojen poikien liigaan on taattu.­

Koska pelaajalla on käytössään lukuisia etenemistapoja, soisi työvälineiden – vaikkapa aseiden, hakkerointikoodien ja hiiviskelytoimintojen – olevan helposti käytettävissä. Jos pelistä etsii vikoja, ovat erilaiset valikot ja niiden välillä sukkulointi mainitsemisen arvoisia.

Night City tuntuu todella elävän. Kaduilla liikkuvat ihmiset eivät ole siellä ainoastaan pelaajaa varten seisoskelevia mallinukkeja, vaan heillä on omat halunsa, murheensa ja motiivinsa. Tätä tukee erinomaisesti toteutettu ääninäyttely. Englannin lisäksi kaupungissa kuulee puhuttavan esimerkiksi kiinaa, japania, venäjää ja espanjaa. Kyberimplantti tekstittää puheen ymmärrettäväksi englanniksi hauskalla tavalla.

Muiden kielten kuin englannin runsas käyttö ja kääntäminen pelaajalle on hieno ja autenttisuutta tuova yksityiskohta.­

Pc:llä täysien grafiikka-asetusten laitevaatimukset ovat harvinaisen kovia, mutta niillä pelin saa näyttämään äärettömän upealta. Viime aikoina peleissä yleistynyt photo mode eli valokuvaustila päätynee kovaan käuyttöön Cyberpunkin pelaajilla.

CP2077 tukee vasta muutamassa pelissä aiemmin nähtyä reaaliaikaista säteenseurantaa (ray tracing), mutta sen hyödyntämiseksi tietokoneelta vaaditaan todella tehokas näytönohjain, etenkin 4K-tarkkuudella, jolla peli on kauneimmillaan. Mikäs siinä uuskitschiä ja uusmilitaristista arkkitehtuuria ihastellessa.

Reaaliaikainen säteenseuranta (raytracing) valaisee pelimaailman upeasti. Tässä ollaan Lizzien baarissa tapaamassa Evelyn.­

Säteenseuranta mahdollistaa valaistuksen reaaliaikaisen simuloinnin, jonka myötä kaikkialla loistavat neonvalot luovat upeita heijastuksia seiniin ja vesilammikoihin. Eron huomaa heti, kun säteenseurannan kytkee päälle ja pois. Silti tavallisemmillakin asetuksissa Cyberpunk on melkoista silmäkarkkia.

Ilon aihetta on siinäkin, ettei Cyberpunkia ole pilattu 2077 euron hinnalla. Pc- ja konsoliversioiden hinnat vaihtelevat reilun 40 ja 60 euron välillä. Se on jopa halpa hinta yhdestä vuoden odotetuimmasta pelistä, joka antaa enemmän kuin vastinetta rahalle.

Testaamamme Cyberpunk 2077:n ennakkoversio oli vielä varsin buginen. CDProject lupasi päivittää pelin ennen julkaisua, mikä on tarpeen. Tarinaan uppoutumista ei edistä se, että keskustelukumppani istuu ilmassa näkymättömällä sohvalla, kävelee luoksesi pöydän läpi tai pitää pitkän monologin liikuttamatta suutaan.

Kuten aiemmissa CDProjectin peleissä (ehkä ensimmäistä Witcheriä lukuun ottamatta) on suurin ongelma runsaudenpula. Night Cityyn voi uppoutua helposti tunneiksi, päiviksi ja kuukausiksi. Peliä hankkiessa kannattaa miettiä, kuinka paljon aikaa sille on valmis uhraamaan. Vain pintaa raapaisemalla jää paljosta paitsi.

Pelaajan pään sisällä eräänlaisena kummituksena majaileva Johnny Silverhand – Keanu Reeves – on pelimaailman mittapuulla legenda. Tosin ei pelkästään hyvällä tavalla.­