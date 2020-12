Apple yrittää hurjaa temppua: Täysi irtiotto Maceissa

Applelta odotetaan lisää suorittimia ensi vuonna. Tänä tekisi Applesta pitkälti siruvalmistaja Intelistä riippumattoman.

Teknologiayhtiö Apple suunnittelee kokonaisen oman tietokoneprosessorimalliston julkistamista ensi vuonna, kertoo Bloomberg. Applen tavoitteena on ohittaa tehoissa johtava suoritinvalmistaja Intel.

Apple julkaisi omaa M1-prosessoriaan käyttävän MacBook Pron, Mac Minin ja MacBook Aireja marraskuun alussa.

Applen suorittimet perustuvat Arm-teknologiaan, joka ei ole yhteensopivaa Intelin käyttämän x86-arkkitehtuurin kanssa. uusissa Appleissa monia vanhempia ohjelmia suoritetaan emuloimalla eli ajamalla niitä erityisessä yhteensopivuustilassa.

Tästä huolimatta ne jotkut vanhat sovellukset ovat toimineet monin paikoin nopeammin kuin Intel-suorittimella. Asiasta on kertonut muun muassa Macrumors.

Uusia Apple-suorittimia odotetaan julkaistavaksi ensi keväälle ja syksylle, ja niiden on määrä löytää tiensä MacBook Pro- iMac- ja Mac Pro -tietokoneisiin.

Applen odotetaan saavan irtautumisensa Intelin siruista tietokoneissaan vietyä loppuun vuoden 2022 aikana. Apple on siirtynyt iPhoneissaan jo aiemmin käyttämään omia sirujaan.

Siruteollisuuden kannata Applen uusi strategia merkitsee sitä, että Intel menettää yksinoikeutensa toimia alan suunnannäyttäjänä. Tähän asti kehitysaskeleet tietokoneiden suorittimissa on otettu Intelin johdolla. Alan toinen suuri toimija AMD on seuraillut lähinnä Intelin asettamia suuntaviivoja, vaikka onkin onnistunut viemään markkinaosuuksia Inteliltä.

Nykyisessä Applen M1-sirussa on 4 tehoydintä (power core), jotka on tarkoitettu videoeditoinnin kaltaisiin resursseja syöviin tehtäviin. Tämän lisäksi prosessorissa on 4 hyötysuhdeydintä (efficiency core), joita käytetään web-selailun kaltaiseen vähemmän resursseja syövään prosessointiin.

Tuleviin siruihin odotetaan 16 tehoytimen ja 4 hyötysuhdeytimen yhdistelmää. Ensi vuoden lopulle ja vuodelle 2022 suunniteltuihin malleihin odotetaan jopa 32 tehoydintä yhdelle prosessorisirulle.