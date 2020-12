Rajuja syytöksiä jättimäiselle pornosivustolle: ”Tekee rahaa lasten raiskaamisella, kostopornolla, salakuvausvideoilla...”

Tunnustettu toimittaja löysi Pornhubista huomattavan määrän videoita, joissa käytetään hyväksi lapsia ja naisia. Palvelu kiistää väitteet.

Maailman suurin aikuisviihdepalvelu Pornhub on rajujen syytösten kohteena. Pulitzer-palkittu toimittaja Nicholas Kristof syväluotaa Pornhubin ilmeistä ongelmaa lapsipornon ja naisten hyväksikäytön kanssa.

– Sivusto on raiskausvideoita pullollaan. Se tekee rahaa lasten raiskaamisella, kostopornolla, salakuvausvideoilla naisista suihkussa, rasistisella ja naisvastaisella sisällöllä ja videoilla, joissa naisia tukehdutetaan muovipusseilla, Kristof kirjoittaa The New York Timesin (NYT) kolumnissaan.

Hän antaa esimerkkinä haut termeillä girls under18 ja 14yo, jotka molemmat tuottivat yli 100 000 videota. Suurin osa ei sisältänyt lapsipornoa, mutta moni kuitenkin sisälsi. Kristof näkee ongelmana myös jotkut Pornhubin suosittelemat hakutermit, kuten young tiny teen, extra small petite teen tai young girl, jotka vaikuttavat houkuttelevan pedofiileja.

Kristof kertoo lapsena Pornhubiin joutuneiden karuista kohtaloista. Yksi heistä päätyi palveluun 14-vuotiaana poikaystävän jaettua hänen alastonvideoitaan muille. Seurauksena oli syöksykierre, joka johti itsemurhayrityksiin ja huumeriippuvuuteen. Elettyään autossa kolmen koiransa kanssa hän on nyt 19-vuotiaana saanut kodin, kiitos NYT:n lukijoiden rahankeruukampanjan. Kristof kiittää lukijoita avoimessa Facebook-päivityksessään.

Pornhub kiistää kategorisesti sallivansa lasten hyväksikäytön.

– Mikä tahansa väite, että me sallisimme lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa materiaalia, on vastuuton ja räikeän valheellinen, Pornhub toteaa uutistoimisto Reutersille.

Reutersin mukaan kolumnilla on kuitenkin ollut jo seurauksensa. Suuri luottokorttiyhtiö Mastercard on aloittanut tutkinnan yhdessä Pornhubin emoyhtiön MindGeekin käyttämän pankin kanssa.

– Jos väitteille löytyy perusteita, ryhdymme välittömiin toimenpiteisiin, Mastercard toteaa.

Myös toinen luottokorttiyhtiö Visa on tietoinen syytöksistä ja selvittää asiaa omalla tahollaan. Viime kädessä Visa sanoo voivansa estää Pornhubia vastaanottamasta maksuja Visa-korttien kautta. Rahavirtojen tyrehtyminen olisi paha isku sivustolle, joka myy maksullisia jäsenyyksiä.

Nicholas Kristofin esittämät syytökset eivät ole uusia. Viime keväänä Pornhubia syytettiin ihmiskaupan ja lapsipornon suojelusta. Palvelua vastaan perustettu vetoomus keräsi nopeasti satoja tuhansia allekirjoituksia ja tällä hetkellä ne lasketaan jo miljoonissa.

Kritiikin mukaan Pornhub ei pysty tai halua tarkastaa seksivideoilla olevien ihmisten ikää tai suostumusta. Pornhub kuitenkin korostaa, että sillä on suuri tiimi, joka käy läpi jokaisen palveluun ladattavan videon. Tiimin ohella työtä tekevät automaattiset tunnistusteknologiat.