Microsoft teki jotain ihan muuta: Rumat villapaidat myytiin saman tien

Kolme villapuseroa menivät kuin kuumille kiville, mutta lisää on luvassa.

Microsoft myy verkkokaupassaan kolmea villapuseroa, joita se itse luonnehtii rumiksi. Tarjolla on uusi MS Paint -pusero ja aiemmin esitellyt Windows XP- ja Windows 95 -puserot. The Vergen mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Microsoft kauppaa puseroitaan suoraan asiakkailleen.

Microsoft leikkii ohjelmistoista käytetyllä software-sanalla. Puserot ovat samalla tavalla ääntyvää ”softwearia” eli suomeksi pehmeää puettavaa.

Puserot laitettiin tarjolle Xbox Gear Shopiin. Kaikki puserot olivat tämän uutisen kirjoitushetkellä loppuunmyytyjä kaikissa tarjotuissa kokoluokissa. Microsoft lupaa ilmoittaa sähköpostiosoitetta vastaan, kun lisää puseroita tulee saataville. Yhtiön mukaan puseroita toimitetaan useimpiin maihin ympäri maailman.

Puserot maksavat 69,99 dollaria kappaleelta, eurohinta jäi epäselväksi. Osa jokaisen puseron tuotoista luovutetaan voittoa tavoittelemattomalle Girls Who Code -järjestölle, joka pyrkii kuromaan umpeen sukupuolten välistä kuilua teknologia-alalla.

Tuotetiedoissa ei kerrottu, mistä materiaalista puserot on valmistettu ja ovatko ne vastuullisesti tuotettuja.

Rumat jouluvillapaidat ovat laajempi villitys etenkin Yhdysvalloissa, johon Microsoft on nyt lähtenyt mukaan. Firmat, bändit, musiikkifestivaalit ja mitä moninaisimmat tahot kaupittelevat sellaisia omissa nimissään ympäri nettiä.

On makuasia, mielletäänkö nämä puserot rumiksi. Ainakin sinivalkoiset Paint- ja Windows 95 -puserot miellyttävät silmää näin suomalaisittain.

Microsoft tarjoaa puseroiden päällisiksi Skype- ja Teams-taustakuvia, jotka on tarkoitettu toimimaan yhdessä vaatetuksen kanssa etäneuvottelua hauskuuttamaan.

Villapaitojen tarjoaminen voidaan nähdä Microsoftilla paitsi itseironiana, myös yrityksenä rakentaa fanikulttuuria yhtiön ympärille. Applella on ollut uskollinen fanikunta vuosien ajan, ja viime aikoina myös Microsoft on herännyt huomaamaan, että se voi saada fanit mainostamaan omia tuotteitaan ilmaiseksi – ja parhaassa tapauksessa saada fanituotteista lisätuloja.

Microsoft alkoi rakentaa fanikulttuuria joitakin vuosia sitten, kun yhtiön Windows- ja laitejohtaja Yusuf Mehdi oivalsi Xbox One -pelikonsolin myötä fanien olevan tärkeitä yhtiön menestykselle.

– Heidän sitoumuksensa, heidän intohimonsa ja heidän rakkautensa Xboxia kohtaan inspiroi minua. [...] Opetukseni on, että faneja ei voi luoda, heidät täytyy ansaita, Mehdi kirjoitti vuonna 2017.