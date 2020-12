IS poimi yllätyspelit joulukuulle – annos iloa kaamoksen ja koronan keskelle

Pian päättyvä vuosi tullaan muistamaan epidemiasta. Ankeat ajat ovat kuitenkin korostaneet videopelien merkitystä entisestään.

Tänä vuonna pelien laadusta ei ole ollut pulaa, ja niiden myynti on räjähtänyt käsiin. Tuore Oxfordin yliopiston tutkimus puolestaan osoitti, että pelit parantavat mielenterveyttä.

Pelit ovat piristäneet monia, ja joulukuun pelitärpit antavat lisää aihetta iloon. Valitut pelit myös näyttävät, miten peliala katsoo usein taakse mennäkseen eteenpäin.

Dirt 5

Rempseään ajoon keskittyvä Dirt 5 on uutuuskoneilla erittäin näyttävä peli, joka tarjoaa vakuuttavia olosuhteita rankkasateesta hiekkapölyyn. Jännittävintä on kaahata säkkipimeässä ja lumipyryssä.­

(Kehittäjä: Codemasters. Saatavilla: pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, tulossa Stadia. Pegi 12)

Uutuuskonsolit tarvitsevat aina julkaisuunsa letkeän kilpa-ajopelin, ja sellaisen myös PlayStation 5 ja Xbox Series X saavat. Dirt 5 hurmaa ensinäkemältä komealla grafiikallaan, mutta onneksi pinnan alla on muutakin, mistä innostua.

Pelin pariin on helppo mennä. Dirt on aina ollut rento ja raikas sarja, mutta nyt vielä enemmän. Peli tavoittelee 1990-luvun kolikkopelihallien aikaa, jolloin ajopelit olivat puhtaasti hauskoja eivätkä lainkaan realistia. Tässä onnistutaan oivasti.

Dirt 5 karsii perinteiset rallipätkät pois. Painopiste on muun muassa rallicrossissa, oman reitin etsimisessä ja temppuradoissa. Mukana on myös yllättäen neljälle pelaajalle jaetun ruudun moninpeli, joka vieläpä pyörii sulavasti.

Tarjolla on kattava ja viihteellinen paketti. Eri vauhtiluokkien autoja, kisamuotoja ja ratoja piisaa. Lisäksi jännittävän mausteensa tuovat vaihtuvat olosuhteet. Ajaminen tuntuukin kutkuttavan erilaiselta aina säästä ja vuorokaudenajasta riippuen.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Yksi vastaan sata ei ole ongelma eikä mikään tässä kummassa Zelda-sivuosassa. Sarjakuvamaisen mäiskeen ohella tarkoitus on myös hallita ympäristöä valtaamalla taktisesti tärkeitä alueita.­

(Koei Tecmo, Nintendo. Switch. Pegi 12)

Tässäpä erikoinen Zelda-peli. Tai tarkemmin sanottuna Hyrule Warriors: Age of Calamity on Zelda-peli vain maailman, hahmojen ja tarinan osalta. Itse pelaaminen tulee tyystin muualta.

Dynasty Warriors on etenkin Japanissa suosittu sarja, johon on 20 vuoden ajan aikana tullut kymmeniä osia. Idea on yksinkertainen: peleissä mäiskitään yliluonnollisesti hetkessä satoja vastustajia nurin. Tyyli on täysin liioiteltu ja humoristinen.

Age of Calamity on Zeldan ja Dynasty Warriorsin onnistunut sekoitus. Peli on kiehtova eritoten, koska se sijoittuu tuoreen The Legend of Zelda: Breath of the Wildin maailmaan. Kyseessä on tämän mestariteoksen esiosa, joka paljastaa tarinan taustat ja vie tuttuihin paikkoihin.

Pelaamaan pääsee jopa 18 hahmolla, joiden ulkomuoto ja keskenään eroavat kyvyt on toteutettu viimeisen päälle. Kaikesta huokuu puoleensavetävä energia ja kunnioitus aihepiiriin. Anti maistuu niin, että muutoin kaunista ulkoasua vaivaavat ruudunpäivityksen tökkimiset antaa anteeksi.

Tetris Effect: Connected

Netissä kolme pelaajaa haastavat oikealla näkyvän tietokonevastuksen. Joka pelaajalla on oma tila, mutta aina välillä ne yhdistyvät valtavaksi tiimialueeksi. Sitä täytetään sitten palikoilla vuorotellen.­

(Enhance, Monstairs, Resonair. Pc, Xbox One, Xbox Series X. Pegi 3)

Yksi viime vuosien parhaista peleistä on lumoava Tetris Effect, joka toteutti ikivihreän Tetriksen uudella otteella. Idea oli, että palikat putosivat biisien tempossa ja niitä liikuttamalla tehtiin musiikkia. Samalla taustat etenivät musiikin tahdissa ja tarjosivat hulppean ulkoasun.

Peli tekee paluun upeassa Tetris Effect: Connected -muodossa. Mukana on laaja yksinpeli, johon uppoutuu niin, ettei muuta huomaa. Taustoja ja biisejä vaihtaen peli kertoo palikoiden posauttelun lomassa koskettavasti luonnon ja lähimmäisten merkityksestä – tämä on pulmapelille hämmästyttävää.

Moninpeli on kiehtova uutuus. Siinä pelataan muita vastaan vaihtuvilla säännöillä paikallisesti tai verkossa. Parasta on tiimipelimuoto, jossa kolme pelaajaa lyövät hynttyyt yhteen. Kuka olisi uskonut, että Tetris soveltuu näin mainiosti netin yhteistyöhön?

Saman voi sanoa pelin ajankohtaisesta viestistä. Vai miltä kuulostaa sanoma siitä, että olemme kaikki yhdessä ja vaikutamme toisiimme?

Demon's Souls

Hyvä pelisuunnittelu ei vanhene. Sen osoittaa PS5:n Demon's Souls, joka onkin sisältä oikeasti PS3-peli. Samalla se tekee pesäeron PS4-aikaan: tässä on selvä sukupolven hyppy peligrafiikassa.­

(Bluepoint Games, FromSoftware. PS5. Pegi 18)

PlayStation 5 sai kuin saikin julkaisuunsa mestariteoksen. Tai kyllä siinä vähän fuskattiin: Demon's Souls on nimittäin alun perin PlayStation 3 -peli. Mutta mitä sitten, tässä on suorastaan huikea tapaus.

Vuoden 2009 käänteentekevä toimintaroolipeli Demon's Souls saapuu tyylikkäästi nykyaikaan. Pelin parissa ei nokka kauaa tuhise ymmärtääkseen, mitä uusi konsolisukupolvi merkitsee grafiikalle. Ulkoasu on yksinkertaisesti niin upea, että uskoisi pelaavansa tietokoneanimaatioelokuvaa.

Kertoo paljon, että kokemus tuntuu uudelta, vaikka sisältö onkin sama. Pelissä tutkitaan synkkiä vankiloita, hehkuvia laavaluolia ja kolkkoja kivilinnoja yksinäisellä soturilla. Karttaa ei ole, ja joka nurkka kuhisee vihollisia.

Paine ja haasteet ovat äärimmäisiä, ja epäonnistumiset palauttavat aina alkuun. Periksi ei anna silti millään, sillä pelin aikaansaama palkitsevuuden tunne on poikkeuksellisen väkevä.

Uusintaversio tai ei, tässä on yksi vuoden parhaista peleistä.