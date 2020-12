Netflix ja Disney+ jyräävät – näin Pohjoismaissa käytetään rahaa tilauksiin

Netflix ja Disney+ ovat suurimmat kasvajat.

Pohjoismaiset kotitaloudet ovat 12 viime kuukauden aikana tehneet lähes kolme miljoonaa uutta tilausta eri suoratoistopalveluihin, kertoo analyyssuoi- ja konsulttiyhtiö Mediavision. Yhtiön mukaan pohjoismaisilla kotitalouksilla on kaikkiaan 13,6 miljoonaa tilausta.

Yhä useampi kotitalous tilaa useampaa palvelua. Suoratoistopalveluja tilaava kotitalous on tänä syksynä käyttänyt noin 19 euroa kuussa keskimäärin 2,1 eri palveluun.

Puolen vuoden sisällä uusia tilauksia ovat keränneet erityisesti Netflix ja syyskuussa Pohjoismaissa aloittanut Disney+. Uusi tulokas on tilattu jo lähes 1,2 miljoonaan pohjoismaiseen kotitalouteen. Siitä on tullut tähän mennessä nopeimmin kasvava suoratoistopalvelu. Disney+ nousi samalla suoraan pohjoismaiselle top-5-listalle Netflixin, Viaplayn, HBO Nordicin ja C Moren seuraksi.

Amerikkalaisten palvelujen ohella myös pohjoismaiset suoratoistopalvelut kasvavat. Kussakin Pohjoismaassa on ainakin yksi paikallinen toimija, ja kaikkiaan pohjoismaisilla toimijoilla on runsaat 5,6 miljoonaa tilausta. Suurin on Viaplay, joka toimii neljässä Pohjoismaassa.

Mediavision arvioi, että kasvu jatkuu voimakkaana tulevien kuukausien aikana. Kasvua vauhdittaa sekä kotitalouksien kysyntä että laajeneva tarjonta.