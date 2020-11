Näitä Black Friday -kampanjoista ostettiin – entistä suurempia televisioita sekä muutama yllätyshitti

Televisioiden suosikkikoko näyttää kasvavan edelleen nykyisestä 55-tuumasta. Korona saattoi vaikuttaa ainakin eräiden yllättävien tuotteiden suosioon.

Alkuperäisestä perjantaista useammalle päivälle venytetyt Black Friday -alennuskampanjat ovat onnistuneet kauppiaiden mukaan hyvin. Myynnin lopullinen arviointi on esimerkiksi Gigantilla kuitenkin vielä kesken, sillä kampanjat jatkuvat vielä Cyber Mondayn merkeissä.

– Meillähän on kampanja ollut käynnissä jo edellisen viikon perjantaista lähtien, ja jatkuu vielä tänään, joten myyntiluvut saadaan vasta huomenna, kertoo kaupallinen johtaja Niko Sandström Gigantista.

Hänen mukaansa myynti on onnistunut odotusten mukaisesti, eli hyvin. Myyntilukujen suora vertailu viime vuoteen on kuitenkin hankalaa, sillä viime vuonna Black Friday -alennuskampanjat kestivät vain muutaman päivän. Tämän vuoden pidempää kampanjaa on perusteltu koronavarotoimilla.

– Ihan sen takia, että vältettäisiin ruuhkahuiput myymälöissä, Sandström kertoo.

– Jos olisimme pitäneet parin päivän kampanjan kuten viime vuonna, emme olisi pystyneet palvelemaan kaikkia asiakkaita. Nytkin jouduimme rajoittamaan asiakasmääriä turvallisuuden takia.

Myös Verkkokauppa.com ja Power venyttivät kampanjoitaan koko viime viikon mittaiseksi.

– Perjantai oli luonnollisesti suosituin päivä, mutta saimme jaettua myynnin volyymiä myös alkuviikolle todella hienosti, kertoo toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto Powerista.

Saviluodon mukaan yhtiön Black Friday -kampanjan myynti kasvoi viime vuoteen verrattuna kolmanneksella. Osana päivistä verkkokauppa kasvoi kuusinkertaiseksi viime vuoteen verrattuna.

Verkkokauppa.comissa verkkosivujen kävijäennätyksiä tehtiin uusiksi torstai-iltana, kun sivuilla oli 40-kertainen määrä kävijöitä tutkimassa kaupan julkaisemia tarjouksia.

– Etelä-Suomessa viikko meni kovien koronauutisten siivittämänä, joten varmaan senkin takia erityisesti verkkokauppa kasvoi erityisen paljon, kertoo markkinointi- ja viestintäjohtaja Seppo Niemelä Verkkokauppa.comista.

Korona vaikutti hittituotteiden listaan

Perinteiset suosikit kävivät tänäkin vuonna kaupaksi, ja televisiot, puhelimet, tietokoneet ja pesukoneet olivat myyntitilastojen kärjessä.

– Televisioista 65-tuumaiset olivat suosittuja, isompiin ruutuihin satsataan, Powerin Saviluoto toteaa.

Myös Verkkokauppa.comissa 65-tuumaisten televisioiden suosio kasvoi, ja niitä myytiin Niemelän mukaan kampanjan aikaan samaa tahtia kuin tähän asti selkeästi suositumpia 55-tuumaisia malleja.

Saviluoto arvioi kannettavien suosion syyksi etätyöt, opiskelun sekä pelaamisen kasvun. Myös kuulokkeet kävivät Powerissa hyvin kaupaksi.

– Muutamissa tuotteissa näkyi ehkä koronan vaikutus, arvioi Niemelä.

Hänen mukaansa Verkkokauppa.comissa varsinaisen elektroniikan ulkopuolella yllättävimmiksi menestystuotteiksi osoittautuivat pizzauunit, ompelukoneet sekä nostettava sähköpöytä.

– Sähköpöytiä ostettiin varmaan työtä varten ja muita tavaroita lisääntyviin kotiharrastuksiin, Niemelä sanoo.

Gigantissa taas yllätti kahvikoneiden myynnin moninkertaistuminen.

Ehkä etätyöpisteen huono ergonomia on myös jumittanut monien hartiat.

– Yksittäisistä tuotteista hyvin myi lihashuoltovasara, josta voi tulla myös jouluhitti, kertoo Gigantin Sandström.