Netflix poisti kokonaisen sarjan – syy yllättää

Koomikko Dave Chappelle sai show'nsa pois Netflixistä yksinkertaisesti pyytämällä.

Yhdysvaltalaisen koomikon Dave Chappellen takavuosien menestyssarja Chappelle's Show on kadonnut suoratoistopalvelu Netflixistä vain hetki sen ilmestymisen jälkeen, BBC ja The Verge kertovat. Show tuli Netflixin katalogiin ainakin Yhdysvalloissa marraskuun alussa.

Chappelle kertoo erikoisen tarinan show'n poiston taustoista. Hän sanoo tehneensä aikanaan kurjan sopimuksen, missä hänelle ei ole maksettu rahaa show'n alkuperäisen esittämisen jälkeen. Koomikko sanoo raivostuneensa saatuaan tietää show'nsa esittämisestä Netflixissä.

– Soitin heille ja kerroin, että tämä tekee minut surulliseksi. Ja tiedättekö, mitä he tekivät? He suostuivat ottamaan sen pois alustaltaan vain, jotta minulla olisi parempi olo, Chappelle toteaa Instagramissa julkaisemassaan stand up -klipissään.

– He tekivät jotain vain sen takia, että minusta saattoi tuntua heidän olevan väärässä, koomikko väittää.

On epäselvää, kuinka lähellä totuutta Chappellen versio tapahtumien kulusta on. Hän esitti väitteensä osana teatraalista yksinpuheluaan, joka on peräisin hänen äskettäisestä stand up -keikastaan. Totta kuitenkin on, että Chappelle's Show ei enää ole Netflixin katalogissa. Netflix ei ole kommentoinut asiaa.

Sarjan katsojaluvut Netflixissä eivät ole tiedossa. Jos kerran pyyntöön suostuttiin näin helposti, se ei välttämättä saanut ainakaan mitään salamastarttia. Chappellella on myös tiettävästi kymmenien miljoonien dollarin sopimus Netflixin kanssa ohjelmien tuottamisesta. Yhden teorian mukaan tämä liikesuhde mahdollisti show’n poistamisen.

Chappelle's Show on edelleen suoratoistopalvelu HBO Maxin tarjonnassa.