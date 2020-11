Takavuosilta tutut Nokia-televisiot tekevät paluun seitsemällä mallilla: isoin 75 tuumaa, sisällä Android TV

Nokian nimeä kantavia televisioita tulee pian myyntiin seitsemän kappaletta.

Nykyään mobiiliverkkojen rakentamiseen keskittynyt Nokia muistetaan myös televisioistaan Saloran ja Finluxin ajoiltaan. Nyt tulossa on seitsemän uutta Nokia-televisiota, jotka kaikki ajavat Googlen Android TV -käyttöjärjestelmää.

Led-näyttötekniikkaa käyttävät televisiot löytyvät Streamview-nimisen yrityksen verkkokaupasta ja tulevat myyntiin 1. joulukuuta. Mallistossa on yksi full hd -televisio (1920 x 1080), kun taas kaikki muut tukevat korkeampaa 4K Ultra HD -tarkkuutta (3840 x 2160).

Ruutujen koko vaihtelee 32 tuumasta 75 tuumaan. Hinnat alkavat noin 400 eurosta ja yltävät aina noin 1400 euroon. Televisiot toimivat antenni-, kaapeli- ja satelliittiverkoissa.

Kaikkien televisioiden Android-versio on 9 Pie ja niissä on sisäänrakennettuna Googlen Chromecast-mediatoistin. Se tarkoittaa, että televisioilla voi toistaa puhelinten sisältöä kuten videoita tai musiikkia. Televisiot myös tukevat eri suoratoistopalveluja, kuten Netflix tai Disney+, kunhan käyttäjällä on niihin erikseen vaadittava tilaus.

Streamview on Itävallassa pääkonttoriaan pitävä yritys, joka on ostanut oikeuden käyttää Nokian nimeä tuotteissaan. Kyseessä näyttäisi siis olevan samanlainen kuvio, kuin Nokialla on HMD Globalin kanssa älypuhelimissa.

IS Digitoday esitti Nokialle joitakin viikkoja sitten sarjan kysymyksiä tulevista televisioista, mutta ei saanut soittoonsa tai sähköpostiinsa minkäänlaista vastausta.

Älypuhelimissa yksi Nokian valtteja on ollut tietoturva ja laitteiden ohjelmiston nopea päivittäminen uuteen versioon. Myös älytelevisioita uhkaavat erilaiset haavoittuvuudet ja muut tietoturvaongelmat.

Ei ole tiedossa, onko Nokia-televisioissa erityisesti panostettu tietoturvaan.