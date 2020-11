Käytätkö jotain näistä salasanoista? Vaihda heti

NordPass julkaisi listan salasanoista, joista useampien murtaminen vie hakkereilta alle sekunnin.

Uuden salasanan keksiminen ja varsinkin muistaminen on arkipäiväinen piina. Saman tai liian helpon salasanan käyttö voi kuitenkin kostautua, sillä niiden murtaminen saattaa viedä hakkerilta alle sekunnin, varoittaa salasanojen hallintaohjelmistoa kehittävä NordPass.

Yhtiö on julkistanut listan 200 yleisimmästä salasanasta, joita ei siis missään nimessä kenenkään kannattaisi enää käyttää. NordPassin julkaisemassa alkuperäisessä listassa näkyy myös tiedot niiden sijoittumisesta viime vuoteen verrattuna. Jokaisen salasanan viereen on merkitty myös, kuinka kauan niiden murtaminen kestää.

Esimerkiksi listan kärjessä olevat 123456 ja 123456789 murtuvat alle sekunnissa, samoin listan neljäntenä ja viidentenä olevat password ja 12345678.

Listan kärjessä on ollut ylläviäkin muutoksia. Viime vuonna ykköstilaa pitänyt 12345 on pudonnut kahdeksanneksi, ja kolmannelle tilalle on noussut picture1 ja kymmenenneksi senha.

Senha-sanalle löytyy luonnollinen selitys. Sana on portugalia ja tarkoittaa samaa kuin englannin password, eli salasanaa. Portugalia puhutaan Portugalin lisäksi muun muassa Brasiliassa, Angolassa ja Mosambikissa.

123456 123456789 picture1 password 12345678 111111 123123 12345 1234567890 senha 1234567 qwerty abc123 Million2 000000 1234 iloveyou aaron431 password1 qqww1122

Jo listaa vilkaisemalla pitäisi olla selvää, ettei järjestyksessä annettuja numeroja pitäisi käyttää lainkaan salasanoina.

NordPass antaa muutamia muitankin vinkkejä paremman salasanan muodostamiseen. Kannattaa välttää esimerkiksi sanakirjoista löytyviä sanoja sellaisinaan, eikä myöskään kirjainsarjoja. Älä myöskään missään nimessä käytä salasanoina omia tietojasi, jotka saattavat olla osittain julkisia, kuten puhelinnumeroa tai syntymäpäivää.

Mitä pidempi salasana, sitä parempi. NordPassin mukaan alle 12 merkin salasanaan ei pitäisi tyytyä. Salasanassa pitäisi olla sekaisin isoja ja pieniä kirjaimia, numeroja sekä muita merkkejä.