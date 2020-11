-30 % – Google paljastaa suuren muutoksen korona-Suomesta

Googlen mukaan koronavuosi on näkynyt suomalaisten liikkumisessa ja kulkemisessa. Maps-karttapalveluun ilmestyi uusia apuja pandemian keskellä elämiseen.

Google paljastaa Suomea koskevia tietoja, jotka ovat peräisin sen Maps-karttapalvelusta. Tiedotteen mukaan suomalaisten kiinnostus pyöräilyn reittiohjeisiin on kasvanut tänä syksynä yli neljänneksellä ja autoilun reittiohjeisiin 5 prosentilla viime vuoden syksyyn verrattuna.

Koronalla on ollut myös käänteiset vaikutuksensa. Kiinnostus joukkoliikenteeseen on laskenut jopa 30,9 prosentilla. Kävelyn reittiohjeisiin kiinnostus on laskenut 13,9 prosentilla. Joukkoliikenteen oletettavasti vähentynyt käyttö ei näytä tarkoittavan kävelyn suosion kasvua. Kysymys lienee suomalaisten liikkumisen kokonaisvaltaisesta vähenemisestä.

Google myös julkaisi Mapsiin uusia päivityksiä, jotka auttavat suomalaisiakin liikkumaan koronapandemian aikana. Maps tarjoaa kohta reaaliaikaista tietoa julkisen liikenteen ruuhka-ajoista aiemmin esitettyjen arvioitujen ruuhka-aikojen lisäksi.

Reaaliaikainen ruuhkatieto kattaa bussit, metrot ja junat ja tulee käyttöön asteittain keskiviikkona 18. marraskuuta alkaen. Entuudestaan Maps kertoo ruuhka-ajoista myös ravintoloissa, kaupoissa, kahviloissa ja puistoissa.

Syyskuusta alkaen Mapsista on voinut mobiililaitteilla tarkistaa koronaviruksen ilmaantuvuuden eri alueilla.

Tiedotteen mukaan 25. marraskuuta alkaen Mapsista näkee myös kaikki paikalliset tautitapaukset ja linkit paikallisten viranomaisten lisätietoihin viruksen etenemisestä. Linkkejä kannattaa seurata paikallisen ohjeistuksen tarkistamiseksi. Käytä muutenkin Googlea yhdessä muiden virallisten tietolähteiden kanssa, älä ainoana lähteenä.

PK-yrityksille Google antaa keinon kertoa nouto- ja toimitusvaihtoehdoista sekä aukioloajoista ja yhteystiedoista. Näitä lisätietoja löytyy noin 22 000 ravintolasta ja kaupasta Suomesta.