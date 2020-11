Siinä ei kauaa kestänyt: Playstation 5:stä vaaditaan tuplahintaa netissä

Ylihintaista laitetta netistä ostettaessa kannattaa olla varovainen.

Playstation 5 tuli myyntiin tänään virallisesti Suomessa. Suurin osa pahasta saatavuusongelmasta kärsivän konsolin ensimmäisestä erästä myytiin ennakkoon. Muutamat kaupat, mukana K-Citymarket, Prisma ja Gigantti toivat konsolia myyntiin pienen erän kello 9.

Pelikonsoli on löytänyt nopeasti tiensä myös toisen käden kauppaan. Sekä Tori.fihin että Huuto.netiin on ilmestynyt rankan ylihintaisia myynti-ilmoituksia pelikonsolista.

Kirjoitushetkellä Tori.fissä on myynnissä 6 laitetta, joiden hintapyynnöt liikkuvat 850:n ja 1200 euron välillä.

Levyasemallisen Playstation 5:n normaalihinta on 499 euroa ja levyasemattoman 399 euroa. Suurin osa virallisista jälleenmyyjistä myy kuitenkin laitetta hieman tätä kalliimmalla.

Huuto.netissä puolestaan on konsoleita myynnissä 12. Suurin osa on huutokaupassa, ja niiden hinta on tällä hetkellä 710 ja runsaan 800 euron välillä. Osta heti -hinnat ovat 950 ja 1200 euron välissä.

IS Digitoday kehottaa varovaisuuteen ylihintaisen konsolin ostamisessa netin kauppapaikoilta. Petoksen mahdollisuus halutun tuotteen tapauksessa on kohtalainen. Lisäksi osa ilmoituksista on jätetty jo eilen.

Laitteita on tulossa myyntiin lisää tämän päivän aikana. Power tuo PS5:tä nettimyyntiin kello 11. Gigantilla tulee myyntiin uusi erä kello 12. Lisäksi Kyläkauppa Veljekset Keskinen arpoo konsolin osto-oikeuksia Facebookissa.