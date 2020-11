Onko sinulla vanha MacBook Pro? Älä asenna tätä päivitystä vielä

Applen jakama Big Sur -päivitys aiheuttaa vakavia ongelmia useille vanhoille tietokoneille, MacRumors kirjoittaa.

Applen uusi käyttöjärjestelmä on aiheuttanut ongelmia vanhoissa Macbook Pro -tietokoneissa.­

Applen macOS-käyttöjärjestelmän uusi versio Big Sur näyttää aiheuttavan vakavia ongelmia varsinkin vanhojen MacBook Pro -tietokoneiden omistajille, MacRumors kertoo. Eri keskustelupalstoilla, Applen omat tukipalstat mukaan lukien, esiintyy runsaasti valituksia asiasta.

Suurin osa raportoiduista ongelmista näyttää koskevan myöhään 2013 ja vuoden 2014 puolivälin paikkeilla valmistettuja MacBook Pro -koneita. Nämä ovat myös vanhimpia laitteita, joihin viime viikolla julkaistun Big Surin voi asentaa.

Käyttäjien mukaan päivitys on tehnyt heidän tietokoneestaan käyttökelvottoman. Tietokone on kesken päivityksen jämähtänyt mustaan ruutuun, josta ei ole ulospääsyä millään keinolla. Ei ole tiedossa, kuinka suurta osaa käyttäjistä ongelma koskee. Yksi valittaja sanoo, että Apple on ottanut asian tutkittavakseen.

Ongelman syy on epäselvä. Joidenkin vahvistamattomien väitteiden mukaan päivitys voi aiheuttaa fyysistä vahinkoa Mac-tietokoneen laitteistolle. Jotkut väittävät korjanneensa ongelman avaamalla koneensa fyysisesti ja sorkkimalla sen sisuskaluja. Emme suosittele tämän kokeilemista.

Tämän takia jotkut epäilevät, voiko Apple edes korjata asiaa uudella ohjelmistopäivityksellä.

– En tiedä, miten Apple hoitaa tämän ongelman, etenkin kun siitä kärsivät Macit ovat takuun ulkopuolella. Enkä ole varma, pystyvätkö he korjaamaan tätä ohjelmistopäivityksellä, koska tämä näyttää olevan Big Surin aiheuttama laitteisto-ongelma, kirjoittaa nimimerkki bernard.24 Applen tukipalstalla.

Suurempiin ohjelmistopäivityksiin niin Applen kuin esimerkiksi Microsoftinkin tapauksessa pätee vanha ohje. Vältä asennusta ensimmäisten joukossa, jotta päivityksissä usein esiintyvät lastentaudit saadaan hoidettua pois. Tässä tapauksessa ohje näyttäisi olevan tavallistakin pätevämpi.