Tutustuimme maailman parhaisiin kuuluvan pelisarjan uutuuteen: Baldur’s Gate 3 on huikea lupaus, mutta....

Baldur’s Gate 3:n early access -versio tutuu hyvältä

Haltiapapitar Shadowheart on yksi pelaajan mukana kulkevista ja myöhemmin myös pelattavissa olevista hahmoista.­

Melko tarkalleen 20 vuotta sitten tietokoneroolipelien maailma mullistui Baldur’s Gate II: Shadows of Amnin julkaisun myötä.

Sivuttaisesta yläperspektiivistä kuvattu, kaikkinensa jopa 300 tuntia pelattavaa sisältänyt roolipeli oli valtaisa arvostelumenestys, genren kiistaton merkkiteos ja yltää monien mielestä jopa kaikkien aikojen parhaimpien pelien joukkoon. Sitä pari vuotta aikaisemmin edeltänyt Baldur’s Gate lasketaan niin ikään klassikoiksi.

Ensi vuonna, erilaisten klassikosta tehtyjen uusintajulkaisujen jälkeen pelisarja saa viimein ansaitsemansa jatko-osan, kun Baldur’s Gate III valmistuu.

Peli julkaistiin keskeneräisenä early access -versiona lokakuun lopussa. Sen on kehittänyt runsaasti kehuja keränneen Divinity-roolipelisarjan takana oleva Larian Studios. Monelle pelaajalle jo tämä on laadun tae.

Hyvää

Dungeons & Dragonsin 5. version onnistunut tuominen tietokoneelle

Divinitystä tuttu origin character -malli tarjoaa hienoja hahmoja pelattavaksi

Lupaus tulevasta

Taktinen taistelusysteemi

Huonoa

Täysin keskeneräinen

Seurueessa korkeintaan neljä hahmoa

Roolipelituntemus suotavaa

Kuten pelisarjan aiemmatkin osat, BG3 perustuu maailman suosituimpaan pöytäroolipelijärjestelmään Dungeons & Dragonsiin. Larian on muutamia muutoksia lukuun ottamatta pysytellyt uskollisena D&D:n säännöille. Samalla se kuitenkin odottaa, että pelaaja tietää jo jonkin verran roolipelimaailmasta, eikä opasta tai selittele turhia. Etenkin uusien pelaajien kannalta toivoisi pelin sisäistä D&D – Suomi – D&D -sanakirjaa. Toivottavasti lopullinen peli pitää aloittelijoita paremmin kädestä, ennakkoversio ei nimittäin sitä tee.

Pöytäroolipelitausta tulee parhaiten esiin hahmojen dialogissa. Se vilisee nopanheittoa vaativia vaihtoehtoja.

Hahmon luomiseen on valmiissa pelissä luvassa entistä enemmän vaihtoehtoja.­

Pelaaja luo itselleen hahmon ja kerää ympärilleen joukon muita seikkailijoita tutkimaan fantasiamaailmaa. Peliä voi pelata yksin tai netin kautta maksimissaan kolmen kaverin kanssa.Early access -versio tarjoaa vain pelin alkuosan ja noin 25 tuntia pelattavaa. Lokakuussa siinä oli erilaisia bugeja vielä niin paljon, että Larianin pelin yhteyteen laittamana kokeile omalla vastuulla -huomautus oli täysin paikallaan.

Esimerkiksi hahmojen liikuttelu paikasta toiseen taistelun aikana oli hetkittäin todella turhauttavaa ja taistelujen ulkopuolellakin hahmot tuntuvat juoksevan usein kaikkein tyhmintä reittiä. Toisinaan kuolevat viholliset lentelevät räsynukkeina ympäri kenttää tai jäävät pyörimään paikalleen kuin psykoosin saaneet breakdance-tanssijat. Soihdun sytyttäminen ja hahmon käteen laittaminen tuntuu haasteelta.

Lukuisat pikkuviat haittaavat peliin uppoutumista.

Sittemmin tilanne on hiljalleen mennyt parempaan suuntaan, mutta peli on silti vielä aivan kesken. Huomattavaa on myös, että early access -vaiheessa tehtyjä tallennuksia ei voi pelata valmiissa pelissä, joka ilmestyy joskus loppuvuodesta 2021.

Tällä hetkellä pelaajan valittavana on 16 rotua ja kuusi hahmoluokkaa, mutta valmiiseen peliin näitä on luvattu huomattavasti enemmän.

Baldur’s Gaten pahiksina nähdään Forgotten Realms -kirjoista tutut lonkeroiset mind flayerit eli mielennylkijät. Päähahmo saa pelin alussa päähänsä loisen, jonka muuttaa hänet mielennylkijäksi, jollei apua tule ajoissa.­

Larian on kertonut, että valmiissa pelissä pelaaja voi luoda joko oman hahmonsa tai valita pelattavakseen yhden early access -versiossa pelaajan mukana kulkevista hahmoista. Kaikille on luvassa valmiit tarinansa.

Pelaajan joukkiossa voi matkata neljä hahmoa kerrallaan siinä missä aiemmassa Baldur’s Gatessa mukaan mahtui kuusi. Tämä tuo peliin selkeyttä ja virtaviivaistaa esimerkiksi taisteluja, mutta toisaalta saattaa pakottaa pelaajan vaihtelemaan seurueen kokoonpanoa. Samalla jäävät kuulematta monen särmikkään hahmon kommentit.

BG3:n taistelut käydään vuoropohjaisesti. Hahmo voi vuorollaan liikkua, hyökätä ja taikoa sekä tehdä pienen bonustoiminnon, kuten yrittää tönäistä vihollista kauemmas. Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia, sillä pienen liikkumisen jälkeen onnistuu vielä miekanheilutus. Pidempi sprintti setää kuitenkin hyökkäykset. Hahmolle voi myös jättää toimintavaraa vastahyökkäyksiä varten.

Jo ennakkojulkaisussa pelaajan käytettävissä on 150 erilaista loitsua. Tässä paiskotaan jäätä vihollisen niskaan. Vasemmassa yläkulmassa näkyy hahmojen toimintajärjestys taistelussa, siinä on sekaisin omia ja vihollisia.­

Taistelusysteemi on jo nyt toimiessaan erinomainen. Se on taktisuudessaan aikaa vievää puuhaa, mutta koukuttavaa ja palkitsevaa sellaista. Yksikin epäonnistunut isku saattaa kääntää taistelun kulun, ja sitten ollaan etsiskelemässä load from save -nappulaa.

Ja tämä on tärkeää: Pelin voi tallentaa vaikka kesken taistelun ja yrittää ohi menneen viimeisen myrkkynuolen ampumista uudelleen. Alkuperäisissä BG:issä ei tätä mahdollisuutta ollut. Aika näyttää, miten asia ratkaistaan lopullisessa pelissä.

Yltääkö BG3 kahden vuosikymmenen takaisen esikuvansa tasolle? Se selviää vasta pelin lopullisen julkaisun myötä, mutta toistaiseksi tilanne näyttää lupaavalta.

Taistelut käydään vuoropohjaisina. Taistelu on toteutettu erinomaisesti ja kuuluu pelin parhaaseen antiin.­

Peli on jo tässä vaiheessa täysihintainen eli 60 euroa. Rahalle ei saa vastinetta vielä kovin paljoa, mutta early access -versio vastaa kiihkeimpien fanien huutoon. Ja lupaa paljon. Baldur’s Gatejen tunnelma on jo jossain määrin läsnä.

Lopullisessa versiossa on enemmän pelattavaa niin tarinan kuin hahmojen muodossa. Jos fanipoikien ja -tyttöjen BG-hammasta kolottaa ja pahimmillaan peli-ilon tärvelevät bugit eivät lannista, nyt on tarjolla mahdollisuus kunnolliseen kuivaharjoitteluun ennen lopullista peliä.

Jos et ole fani tai et ole Baldur’s Gateja aiemmin pelannut, kuule vielä varoituksen sana konkareilta: Odota pelin lopullista versiota. Se säästää pettymyksiltä ja turhautumisilta.