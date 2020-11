Ohjelmistofirma otti vaarallisen nimen – meni vaihtoon

Eriskummallisen nimen saanut brittiyritys toimii nyt uudella nimellä viranomaisen puhallettua pilliin.

Brittiläinen ohjelmistokonsultointia harjoittava yritys joutui keskelle poikkeuksellista jupakkaa, The Guardian -lehti kertoo. Yrityksen nimi oli muotoiltu verkkosivujen tekemisessä käytetyksi html-koodiksi ja oli käytännössä ohjelmoijien sisäpiirivitsi. Nimi oli SCRIPT SRC= -alkuinen koodiskriptin pätkä, joka viittasi verkkosivujen yleiseen tietoturvaongelmaan eli niin sanottuun cross-site scripting -hyökkäyksiin. Niiden avulla on mahdollista ajaa koodia yhdeltä verkkosivulta toisella sivulla.

Britannian kauppa- ja teollisuusministeriön alainen, yritysrekisteriä ylläpitävä laitos Companies House tajusi vasta jälkikäteen, että yrityksen nimi voi olla uhka sen jäsenistölle. Mikä tahansa verkkosivu, joka ei osaa käsitellä nimessä olevaa html-koodia oikein, olisi erehtynyt luulemaan nimeä tyhjäksi. Tämä olisi puolestaan saanut sivun lataamaan ja suorittamaan koodinpätkän XSS Hunter -sivustolta, joka auttaa löytämään cross-site scripting -virheitä.

Seurauksena olisi ollut harmiton varoitus ruudulla. Samalla se olisi kuitenkin todistanut pahoille tahoille, että kyseinen verkkosivu on altis hyökkäykselle. Tech Timesin mukaan nimellä olisi voinut synnyttää hyökkäyksiä myös itse Companies Housen verkkosivuja vastaan.

Tapauksella on erikoinen lopputulos. Konsulttiyrityksen uusi nimi on nyt THAT COMPANY WHOSE NAME USED TO CONTAIN HTML SCRIPT TAGS LTD, eli se yritys, jonka nimi sisälsi html-skriptitageja.