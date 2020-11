Google alkaa tuhota tietojasi, ellet käytä palveluita riittävän usein

Google alkaa tuhota käyttäjien tietoja, jos he ovat liian kauan toimettomia.

Gmail kuuluu Googlen palveluihin, joita on käytettävä riittävän usein sisältöjen säilyttämiseksi.­

Google alkaa kohdella käyttäjien säilyttämiä tietoja entistä ankarammin. Yhtiö kertoo ensi kesäkuun alussa voimaan astuvasta muutoksesta, joka voi johtaa käyttäjän tietojen tuhoamiseen.

Google kertoo asiasta sekä blogissaan että tukiartikkelissaan. Kyse on tiedoista, jotka ovat koskematta kahden vuoden ajan.

– Jos et käytä Gmailia, Google Drivea (Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms ja Jamboard mukaan luettuina) tai Google Kuvia kahteen vuoteen, käyttämättä jääneissä tuotteissa oleva sisältösi voidaan poistaa (kohtuullisen ennakkoilmoitusajan jälkeen), Google sanoo tukiartikkelissa.

Yhtiön mukaan muutos on tarpeellinen hyvän tallennuspalvelun tarjoamiseksi ja kasvavaan kysyntään vastaamiseksi. Google lupaa ilmoittaa käyttäjälle etukäteen useita kertoja uhkaavasta tietojen poistamisesta. Poisto ei kuitenkaan koske vain toimettomia tilejä, vaan myös sellaisia tilejä, joissa tallennusraja on ylitetty. Kun kiintiötä on rikottu kaksi vuotta, tietoja uhkaa tuhoaminen.

Käyttäjä voi estää tietojen tuhoamisen vierailemalla säännöllisesti Googlen kyseisissä palveluissa joko nettiselaimen tai Googlen virallisten sovellusten kautta. Aktiivisuus määritellään käyttäjätilin, ei laitteen, mukaan. Jos siis käytössäsi on useita Google-tilejä, sinun pitää vierailla palveluissa niillä kaikilla. Huomaa myös, että esimerkiksi Kuvien käyttö ei tarkoita, että Gmailissa olevat tietosi ovat suojassa. Käyttäjän pitää vierailla säännöllisesti eri käyttämissään palveluissa, jotta hänet lasketaan niissä aktiiviseksi.

Pelkkä Android-puhelimessa sisäänkirjautuneena oleminen ei riitä, vaan käyttäjän on erikseen käytettävä sovelluksia.

– Yksinkertaisin tapa pitää datasi aktiivisena on käydä säännöllisesti Gmailissa, Google Kuvissa ja Google Drivessa (ja/tai kollektiivisen sisällöntuotannon sovelluksissa, kuten Google Docsissa, Sheetsissä, Slidesissa, Drawingsissa, Formsissa, Jamboardissa ja Sitesissa) joko verkossa tai virallisen Google-sovelluksen kautta. Varmista, että olet kirjautunut sisään ja laitteesi on yhteydessä internetiin, Google kirjoittaa.

Drivessä ei artikkelin mukaan ole pakko käydä jokaisessa sen piirissä olevassa palvelussa. Käyttäjä katsotaan aktiiviseksi, jos hän vierailee esimerkiksi Docsissa tai Sheetsissä.

Maksamalla olet heti suojassa

Käyttäjä lasketaan automaattisesti aktiiviseksi, jos hänellä on maksullinen Google One -jäsenyys ja hänellä ei ole erääntyneitä maksuja tai kiintiöön liittyviä ongelmia.

Toisin sanoen kyseessä on jälleen uusi keino saada ilmaisista eduista nauttineet käyttäjät maksamaan Googlen palveluista. Samalla tavalla Google toimii ensi kesäkuusta lukien Kuvat-palvelunsa kanssa. Sinne ei voi enää jatkossa tallentaa valokuvia ilman, että ne syövät 15 gigatavun ilmaista tallennustilaa. Käytännössä tämä tekee palvelusta maksullisen.

Googlen kiristäessä ruuvia sen ilmainen 15 gigatavun säilytystila alkaa näyttää entistä vanhentuneemmalta käyttäjien sisältöjen viedessä jatkuvasti enemmän tilaa. Viimeksi Google nosti tallennustilaa vuonna 2013, kun 5 gigatavua vaihtui 15 gigatavuun.

Googlen palvelut, kuten Drive ja Kuvat, ovat monille ihmisille heidän tärkeiden tietojensa pääasiallinen säilytyspaikka. Tilanne muistuttaa tarpeesta varmistaa, että tiedoista on kopiot myös jossain muualla kuten omalla kiintolevyllä tai usb-muistilla.