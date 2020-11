Trumpille uusi takaisku – erityisaseman menetys pakottaa varomaan sanoja

Presidentti Donald Trump menettää Twitterin hänelle myöntämät etuoikeutensa tammikuussa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin twiitit saattavat joutua jatkossa ankaramman valvonnan kohteeksi, kertoo uutissivusto The Hill. Trump menettää Twitterin valtionjohtajille myönnetyt etuoikeutensa oletettavasti tammikuussa, kun hän luopuu virastaan.

Kyseessä on iso isku Trumpille, jolle Twitter on ollut merkittävä viestinvälityskanava jo ennen presidentiksi pyrkimistä, mutta etenkin kampanjoiden ja virkakauden aikana. Hänellä on viestipalvelussa lähes 88 miljoonaa seuraajaa.

Twitter suhtautuu valtionpäämiesten ja tärkeiden poliitikkojen tekemiin sopimussääntörikkomuksiin tavallisten käyttäjien tekemiä rikkeitä suopeammin, koska yritys kokee johtajien twiitit kansalaisille olennaiseksi tiedoksi ja sitä kautta uutissisällöksi.

Tämä erityisoikeus ei ulotu ex-viranhaltijoihin, mikä tarkoittaa sitä, että Trumpin paljon käyttämää viestintätapaa saatetaan jatkossa rajoittaa rankemmin.

Presidentiksi valitun Joe Bidenin on määrä astua virkaansa 20. tammikuuta, joten takaraja Twitterin erityisoikeuksille on jo olemassa.

Teknologiajätti on ollut haluton poistamaan Trumpin twiittejä hänen presidenttikautensa aikana, vaan se on pyrkinyt ennemmin ilmoittamaan käyttäjilleen, että Trumpin twiittien sisältö saattaa olla harhaanjohtavaa tai suoranaista disinformaatiota. Tämän lisäksi Trumpin twiittien uudelleentwiittaus- ja tykkäysmahdollisuutta on aika ajoin rajoitettu.

Osa Trumpin viimeaikaisista twiiteistä ei näy käyttäjille suoraan, vaan tilalla on varoitus mahdollisesti harhaanjohtavasta sisällöstä. Twiitit voi kuitenkin nähdä painamalla näytä/view -nappulaa.­

Twitterin tiedottaja vahvisti The Hillille, että presidentin Twitter-tiliä kohdellaan jatkossa samalla tavalla kuin kenen tahansa tiliä.

Tiedottaja kertoi, että Twitterin lähestymistapa valtionjohtajia, tällaiseen virkaan ehdolla olevia ja julkisia viranomaisia kohtaan perustuu periaatteeseen, jonka mukaan ihmisten tulisi pystyä näkemään mitä heidän johtajansa sanovat.

– Tämä sääntökehys koskee vain nykyisiä viranhaltijoita, ei yksityishenkilöitä, jotka eivät enää ole virassa.

Tämä tarkoittaa, että Trumpin twiittejä voidaan jatkossa poistaa, jos ne rikkovat alustan sääntöjä. Hän voi myös saada varoituksia jatkuvista sääntörikkomuksista, mikä voi johtaa rangaistusten kovenemiseen.

Hiljattain Trumpin entisen strategin Steve Bannonin tili poistettiin pysyvästi sen jälkeen, kun hän oli vaatinut mm. FBI:n johtajan mestaamista. Twitter myös lukitsi usean päivän ajaksi New York Post -lehden tilin, koska lehti jakoi Twitterissä linkkiä artikkeliinsa, jossa oli virheellistä tietoa Joe Bidenin Hunter-pojan tekemisistä.

Trump on käyttänyt Twitter-tiliään yhtenä maailman suurimmista tiedotusvälineistä jo pitkän aikaa. Hänen twiittinsä politiikasta, taloudesta ja henkilökohtaisesta tilanteesta ovat vaikuttaneet Yhdysvaltojen osakemarkkinoihin ja ulko- ja sisäpolitiikkaan.

Trump on saanut vuoden 2020 presidentinvaalien alkamisen jälkeen kovaa kritiikkiä kyseenalaistaessaan vaalituloksen oikeellisuuden Twitterissä. Twitter on saanut myös osan arvostelusta, vaikka yhtiö on liittänyt viesteihin lisätiedot siitä, että sisältö on virheellistä tai harhaanjohtavaa.

Yhtiötä on syytetty liian löysästä linjasta Trumpin koko presidentin virkakauden ajan.

Presidentinvaalien aikaan viime viikolla Twitter ja Facebook joutuivat puuttumaan presidentin virheellisiin viesteihin äänestyspetoksesta.

Samalla sosiaalisen median palvelujen kyky estää tehokkaasti väärän tiedon levittämistä on kyseenalaistettu.