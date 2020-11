Erilainen strategia ilmaiseksi – pelaajien suosiota nauttivassa pikkuhitissä on kivaa olla paha

Dungeons 3:ssa rakennetaan pahan valtakuntaa ja vieläpä ilmeisen nautinnollisella tavalla.

Epic Games Store -pelikaupassa on tällä viikolla ilmaiseksi tarjolla vain yksi normaalisti maksullinen peli. Se on kuitenkin paremmasta päästä.

Dungeons 3 on värikkäällä grafiikalla höystetty strategiapeli, jossa rakennetaan ja hallitaan omaa luolastoa, palkataan hirviöitä ja rakennetaan armeijaa. Lopulta luotu armeija marssitetaan ulkomaailmaan, jossa tavoitteena on tuhota kaikki hyvä. Kyseessä on eräänlainen käänteispeli luolastoseikkailuille, jossa rohkeat valloittajat laskeutuvat maan syvyyksiin aarteita etsimään ja hirviöitä nitistämään.

Vaikka ei mikään maailman tunnetuin peli, Dungeons 3 nauttii silti arvostusta pelaajien keskuudessa. Epicin kanssa kilpailevassa Steam-kaupassa sillä on erittäin myönteinen maine, ja pelien suosiota mittaava Metacritic antaa pelille myös hyvät pisteet sekä pelaajilta että ammattiarvostelijoilta.

Synkästä teemastaan huolimatta peli on toteutettu kieli poskessa. Sillä on kuitenkin 16 vuoden ikäraja, jota ei kannata unohtaa. Peli ei vaadi tietokoneelta kovin ihmeellisiä tehoja.

Dungeons 3 on saatavilla vain Windowsille, kun toisinaan Epicin tarjoamat pelit ovat toimineet myös Macissa. Pelin voi lunastaa ilmaiseksi torstaihin 12. marraskuuta kello 18 asti. Sen jälkeen siitä pitää taas maksaa 30 euroa.

Epicin kaupan käyttö vaatii ilmaisen asiakastilin ja ilmaisen asiakasohjelmiston tietokoneelle.

https://www.is.fi/digitoday/art-2000006656602.html