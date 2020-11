Yllätys pc-markkinoilla – pelikoneessa voi olla pian jotain muuta kuin Intel tai AMD

Mobiililaitteista tuttu ARM yrittää läpimurtoa läppäreihin. Tuleeko Intelille ja AMD:lle kuumat paikat?

Tietokoneiden suoritinmarkkina on ollut perinteisesti Intelin ja AMD:n pelikenttä. Nyt ARM pyrkii mukana kolmanneksi.­

Brittiläinen suoritinvalmistaja ARM esitteli uuden suorittimensa mallia Cortex-A78C. Se tukee enimmillään kahdeksaa suoritinydintä ja kahdeksaa megatavua välimuistia, muun muassa TechRadar kertoo.

Tämä ei kerro paljoakaan tavallisille ihmisille. Käytännössä ARM sanoo suorittimen kelpaavan esimerkiksi mukaansatempaavaan pelaamiseen virtuaalitodellisuudessa kannettavilla tietokoneilla. Kyseessä onkin ARMin ensimmäinen vakavasti otettava kilpailija tehoprosessorien markkinoilla, TechRadar arvioi.

Tietokoneiden suoritinmarkkina on perinteisesti ollut kahden kauppa AMD:n haastaessa markkinan jättiläisen Intelin. Viime vuosina AMD on laittanut Intelin entistä ahtaammalle Ryzen-suoritinmallistollaan, joka on tarjonnut kilpailukykyistä suorituskykyä houkuttelevaan hintaan. Keväällä AMD sai julkisuusvoiton, kun Linuxin keksijä Linus Torvalds rakensi uuden tietokoneensa Ryzenin varaan. Silloin hän myös vihjasi, että jossain vaiheessa hän aikoo rakentaa tietokoneensa ARM-suorittimen varaan.

Todellinen jysäys oli Applen kesäinen ilmoitus Intelin hylkäämisestä ja ARMiin turvautumisesta tulevissa Mac-tietokoneissaan. Niitä odotetaan julkistettavaksi ensi viikolla.

ARM yrittää nyt nousta markkinoiden kolmanneksi peluriksi, mutta sen toimintamalli poikkeaa kilpailijoista. Yhtiö ei itse valmista ja myy suorittimiaan, vaan lisensoi niitä muille yrityksille. Pelaamisen ja raskaan työnteon lisäksi Cortex-A78C on tarkoitettu seuraavan sukupolven kannettaviin, jotka kisaavat tabletteja vastaan muotoilunsa ja akkukestonsa puolesta.