Musiikkiteollisuus iski YouTube-latausohjelmaa vastaan – suosio räjähti

Yhdysvaltain musiikkiteollisuus hyökkäsi YouTube-videoiden lataustyökalua vastaan erikoisin keinoin.

Paljon käytetty sovellus YouTube-videoiden lataamiseen tietokoneelle ja niiden arkistointiin sai potkut GitHub-verkkopalvelusta, joka on Microsoftin omistama suuri ohjelmistoprojektien varasto. YouTube-DL-työkalun kojtalosta uutisoivat muun muassa Ars Technica ja TorrentFreak.

Syynä on Yhdysvaltain musiikkiteollisuutta edustavan RIAA:n vaatimus työkalun poistamiseksi. Järjestö käytti vipuvartena Yhdysvaltain DMCA-tekijänoikeuslakia ja Saksan lakia. Normaalista poiketen työkalua ei syytetty tekijänoikeuksien loukkaamisesta. Sen sijaan RIAA vetosi DMCA:n viime vuosina vähemmän käytettyyn pykälään, joka kieltää teknologisten suojauskeinojen kiertämisen, eli digitaalisten lukkojen ohittamisen.

RIAA:n mukaan YouTube-DL:ää on käytetty musiikkivideoiden luvattomaan kopiointiin. Kuitenkin esimerkiksi aktivistit ja historioitsijat käyttävät työkalua paljon myös täysin laillisiin tarkoituksiin. RIAA:n käyttämä pykälä ei kuitenkaan välttämättä vaadi näyttämään toteen, että YouTube-DL on rikkova väline. Lukkojen kiertäminen voidaan itsessään nähdä laittomana.

Tapaus on säikäyttänyt ja suututtanut avoimen ohjelmistokehityksen puolustajia. Se näyttää, kuinka yhden maan paikallisen järjestön toimenpiteillä voi olla globaaleja seurauksia, kun käyttäjät eri puolilla maailmaa voivat yhtäkkiä jäädä vaille tärkeitä työkalujaan. Asiaa pui laajemmin yhdysvaltalainen kansalaisten digitaalisia oikeuksia ajava EFF-järjestö.

TorrentFreakin mukaan kiellon seuraukset ovat kuitenkin olleet päinvastaisia verrattuna siihen, mitä RIAA halusi. YouTube-DL on ponnahtanut takaisin ympäri internetiä ja on nyt paremmin saatavilla kuin koskaan aikaisemmin. Lukuisat ohjelmistokehittäjät katsovat RIAA:n menneen liian pitkälle ja he ovat palauttaneet työkalusta satoja kopioita ladattavaksi, osa niistä myös GitHubissa.

Tilanne ärsyttää myös GitHubin toimitusjohtajaa Nat Friedmania. Hän osallistui erääseen verkkokeskusteluun ja esitti toiveen saada työkalu virallisesti takaisin saataville.

Keskustelu ohjelmistolukkojen kiertämisestä synnyttää suomalaisittain vahvat kaiut 2000-luvun alkuvuosista, jotka päättyivät kuuluisan Lex Karpela -lain säätämiseen. Siinä muun muassa kiellettiin tehokkaan kopiosuojauksen kiertäminen.

Lain vuoksi Suomessa esiintyi kansalaistottelemattomuutta, kun eri aktivistit protestoivat sitä vastaan. Esimerkiksi aktivisti Marko Sihvo rikkoi lakia tahallaan levittämällä dvd-levyjen kopiosuojauksen purkuohjetta verkossa. Sen jälkeen hän pyysi itse rikostutkintaa asiasta. Lopputuloksena oli 30 päiväsakkoa.