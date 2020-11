Trumpin väitteet leviävät rajoitteista huolimatta – Facebookille ja Twitterille kovaa kritiikkiä

Nyt viimeistään on Facebookin, Twitterin ja muiden some-yhtiöiden näytön paikka väärän tiedon estämiseksi ja ei ole selvää, onnistuvatko ne siinä.

Donald Trump julisti jo eilen sosiaalisen median alustoilla vaalivoittoa, vaikka sitä ei ole vielä tapahtunut. Samalla Trump ja hänen kannattajansa ovat julkaisseet väitteitä vaalipetoksesta perustelematta niitä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan viestit testaavat todella Facebookin, Twitterin ja muiden some-alustojen kykyä käsitellä vaaleihin liittyvää väärää tietoa.

Trumpin julkaisemat viestit väittävät vaalivoiton lisäksi muun muassa, että postiääniä olisi ilmaantunut tyhjästä, ja että Trumpin ääniä olisi jätetty laskematta, koska äänestäjät käyttivät tusseja. Facebook leimasi väitteitä vääriksi, mutta ei poistanut niitä. Kun väitteitä ei poistettu, niitä on levitetty eteenpäin sadoin tuhansin kappalein.

Facebook merkitsi Trumpin viestejä ilmoituksella, että ”lopulliset tulokset voivat poiketa alustavasta ääntenlaskennasta”. Somejätti myös muutti sääntöjään lennossa ja alkoi merkitä myös joidenkin Trumpin kannattajien levittämiä vääriä viestejä leimalla ennenaikaisen voiton julistamisesta.

Arvostelijoiden mukaan pelkkä viestien merkitseminen varoituksilla ei riitä, ja usein viestejä ehditään levittää runsaasti jo ennen varoitusten ilmestymistä.

– Olemme kuilun partaalla. Testaamme demokratiakoettamme ja Facebook ei ole toistaiseksi hoitanut hommaa oikein, arvioi Free Press -järjestön johtaja Jessica Gonzalez Reutersille.

Twitter on merkinnyt joukon Trumpin twiittejä potentiaalisesti harhaanjohtaviksi ja on rajoittanut viestien jakamista.

Keskiviikon aikana Twitter merkitsi harhaanjohtaviksi kaksi Trumpin viestiä. Se tarkoittaa, että twiitit näkyvät heikosti ja niihin on merkitty huomautus, että sisältö on osin tai kokonaan kiistanalainen ja voi johtaa harhaan. Viestin avaaminen on klikkauksen takana.

Leiman saivat Trumpin väitteet ääntenlaskun vilpillisyyksistä ja siitä, että demokraattiehdokas Joe Biden yrittäisi varastaa vaalit.

Googlen omistama videopalvelu YouTube puolestaan merkitsi vääriä väitteitä esittäviä videoita maininnalla, että tulokset eivät ole välttämättä lopullisia. Sisältöä ei kuitenkaan leimattu vääräksi eikä videoiden kommentointia rajoitettu.

TikTok-videosovelluksessa puolestaan levisi Republican Hype House -nimisen ryhmän klippi, jossa väitettiin että 138 000 ääntä olisi päätynyt järveen Michiganissa. TikTok poisti videon myöhemmin harhaanjohtavan tiedon levittämisen takia.