Playstation 5:n saaminen voi venyä kevääseen – konsolia haluavilla vielä yksi oljenkorsi

Playstation 5 -pelikonsolin tarjonta on kaukana kysynnästä. Laitteensa saavat varmasti vain muutamat ennakkotilaajat. Konsolia toivoville on vielä pieni oljenkorsi isojen markettien nettimyynnissä.

PlayStation 5 on joulun suosikkilahjatoive. Harva sellaisen kuitenkaan saatavuusongelmien vuoksi saa.­

Playstation 5 -pelikonsolin saatavuus Suomessa tulee olemaan pitkään huono, selviää Ilta-Sanomat Digitodayn konsolin jälleenmyyjille tekemästä kyselystä.

IS Digitoday kertoi eilen, että Sony on pyytänyt ettei konsolia tuotaisi hyllymyyntiin tänä vuonna lainkaan. Taustalla on Sonyn päätös.

Nopeimmat konsolin ennakkotilaajat saattavat saada laitteen ennen joulua, muut joutuvat odottamaan ensi vuoteen, kertoi Suomen suurin viihde-elektroniikan jälleenmyyjä Gigantti.

Kaikki IS:n kuulemat jälleenmyyjät ovat kertoneet, että näille toimitettavien konsolien määrät ovat kaukana toivotuista.

Konsolin ostajille on silti toivoa. Suuret kauppaketjut S-ryhmä ja Kesko eivät ole myyneet konsolia lainkaan ennakkoon, vaan tuovat sen verkkomyyntiin Prismaan ja Citymarketiin julkaisupäivänä 19.11. Kivijalkamarketteihin konsolia ei ole toistaiseksi tulossa.

K-Citymarketin valikoimapäällikkö Mikko Saajakari varoittaa kuitenkin, että myyntiin tulevien laitteiden määrä on erittäin pieni ja se riittää ennakkojonotuksessakin vain kaikkein nopeimmille. Tarjolla on vain levyasemallista mallia.

– Pyrimme ottamaan saman päivän aikana yhteyttä niihin jonottajiin, joille laitetta riittää, ja jakelemme laitteet kaupoista ostettavaksi ennakkojonotuksen perusteella, Saajakari kertoo.

K-Citymarketin jonotuksessa onnistuneet saavat laitteensa viikosta 48 alkaen, eli noin kaksi viikkoa virallisesta myyntiintulopäivästä.

PS5 on järkeä möhkäle. Vasemmalla näkyvä Microsoftin ”kevytversio” uudesta konsolistaan eli Xbox Series S on kooltaan varsin pieni uuteen pleikkariin verrattuna.­

Yksi ensimmäisistä PS5:n ennakkomyyntiin tuoneista jälleenmyyjistä oli Verkkokauppa.com. Tuotepäällikkö Sami Saarelainen kertoo, että vain ensimmäiset ennakkotilaajat saavat konsolin, ja heille on siitä ilmoitettu. Muiden toimitukset menevät ”reilusti ensi vuoden puolelle”.

Arviot PS5:n saatavuuden paranemisesta ovat poikkeuksetta ensi vuodella. Konsolin saatavuus lienee heikko pitkään.

– Valmistaja on ilmoittanut saatavuuden paranevan alkuvuoden aikana. Mutta kysynnän ollessa näinkin suurta, niin voidaan olettaa, että tarjonta ei aivan vielä kohtaa kysyntää silloinkaan, SOK Marketkaupan valikoimapäällikkö Harri Jokinen muotoilee.

– Näillä näkymin vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla, mutta ennakkotilaustilanne elää julkaisupäivän jälkeen paljonkin. Kuluttajat, jotka ovat tehneet tilauksensa usealta jälleenmyyjältä, peruvat tilauksiaan sen mukaan mistä konsolinsa ensimmäisenä saavat ja näin ollen konsoleita vapautuu seuraaville ennakkotilaajille, kertoo DNA Kauppa.

” Kuluttajat, jotka ovat tehneet tilauksensa usealta jälleenmyyjältä, peruvat tilauksiaan sen mukaan mistä konsolinsa ensimmäisenä saavat ja näin ollen konsoleita vapautuu seuraaville ennakkotilaajille.

Erikoisliikkeitä edustavan Konsolinetin Juho Korkeaoja puolestaan arvelee, että vuoden 2014 PS4-kokemusten perusteella laitteita saattaisi olla riittävästi kysyntään nähden vasta huhti–toukokuussa. Karuimman arvion antaa Telian laiteliiketoiminnan johtaja Jussi Vuorinen, jonka mukaan kysyntä ja tarjonta kohtaavat vasta ”mahdollisesti toisella vuosipuoliskolla 2021”.

Asiakkaita kiinnostaa selvästi enemmän PS5:n levyasemallinen malli. Yhdeksän kymmenestä Konsolinetin ennakkoon myymästä laitteesta on levyasemallisia, eikä esimerkiksi Citymarket myy levyasematonta versiota lainkaan. Telia toisaalta kertoo kaikkien sen kautta ennakkotilattujen laitteiden olleen täysdigitaalista versiota.

Hieman aikaisemmin myyntiin tulevien kilpailevien Xbox Series X:n ja Series S:n saatavuus on niin ikään heikkoa, vaikka niiden kysyntä on pienempää. Gigantilla ja Konsolinetillä on vielä S:ää myynnissä julkaisupäivän toimituksiin jonkin verran, mutta kaikki kauppiaat eivät ole yhtä optimistisia. Järeämmän Series X:n toimitukset vaikuttavat menevän ensi vuoden puolelle.

Konsolinetin Korkeaojan mukaan Playstationin ennakkokysyntä on jopa kuusinkertainen Xboxiin verrattuna. Citymarket ei puolestaan ole tuomassa ainakaan alkuvaiheessa Xboxeja myyntiin lainkaan. Myös Verkkokauppa.com kertoo, että sen asiakkaille ei ole luvassa Xboxeja julkaisupäivänä.

Kun PS5:tä ei ole saatavilla, useimmat kauppiaat uskovat ihmisten pitäytyvän vanhoissa Playstation 4 -konsoleissaan. Se on monille kauppiaille edelleen merkittävä joulumyyntituote.­

Laitteiden myyntiin tulo aiheuttaa myös hieman erikoisjärjestelyjä, vaikka perinteisiä jonoja ei nähdäkään. Erikoisliike VPD:n Mikko Nevalainen sanoo myymälän avaavan julkaisupäivänä ovensa tavallista aikaisemmin, jotta ennakkotilaajille olisi suuri aikaväli hakea konsoli.

Kaikille ennakkotilaajille ei ole selvää, milloin he saavat laitteensa. VPD, Verkkokauppa.com ja DNA kertovat ilmoittaneensa ennakkotilauksessa onnistuneille, milloin laitetta on lupa odottaa. Elisa kertoo saavansa tämän vuoden puolella konsoleita kaksi erää, ja ostajat saavat tekstiviestitse tiedon, ovatko he jommassakummassa erässä.

Ihmisten ostokäyttäytyminen PS5:n puutteessa on kysymysmerkki, ja kauppiaiden näkemykset eroavat. VPD:n Nevalainen uskoo ihmisten pysyttelevän vanhoissa pelikoneissaan odotellessaan PS5:tä. Tämän vuoksi he eivät juuri tee uusia hankintoja, lukuun ottamatta mahdollisia vanhempia pelejä.

Verkkokauppa.comin Saarelainen uskoo samoin, mutta uskoo PS4:n pitävän pintansa vielä tämän joulukaupassa. DNA Kauppa uskoo PS4:n ohella myös retropelikonsolien ja Nintendo Switchin kiinnostavan monia.

Konsolinetin Korkeaoja puolestaan uskoo tilanteen vahvistavan Microsoftin asemaa, sillä tulevana talvena tarjolla on Xbox Series X:ää, mutta ei Playstation 5:tä.

K-Citymarketin Saajakarilla on lohdutuksen sana niille, joille odottavan ajasta tulee pitkä.

– Vaikka konsolia joutuu odottamaan, siitä riittää myös peli-iloa pitkään sitten, kun tuotteita on paremmin saatavilla. Uutta konsolia odottaessa kannattaa esimerkiksi huomioida, että moni PS4:n uutuuspeleistä, kuten PS4 FIFA 21 ja NHL 21, toimivat myös PS5-konsolin kanssa. Lisäksi PS4 FIFA 21:n ostajat saavat päivittää pelinsä digitaaliseen PS5-versioon, kun se julkaistaan. Myös useat pelitarvikkeet ovat yhteensopivia niin PS4:n kuin PS5:n kanssa.