PlayStation 5 ei tule kauppojen hyllyille tänä vuonna – kova joulupaketti jää useimmille haaveeksi

Sony on esittänyt pelikonsolien jälleenmyyjille toiveen, ettei PlayStation 5:tä myytäisi kaupoissa lainkaan tämän vuoden puolella.

PlayStation 5 on melkoinen järkäle. Vasemmalla on kilpaileva Xbox Series S.­

Sony on esittänyt jälleenmyyjille toiveen, ettei sen uutta PlayStation 5 -pelikonsolia myytäisi kaupoissa lainkaan ennen vuodenvaihdetta. Pahasta saatavuusongelmasta kärsivää konsolia myydään näillä näkymin vain verkossa.

Sony kertoo syyksi koronaviruspandemian, sanoo Gigantin pelituotteista vastaava apulaismyyntipäällikkö Jukka Erkinheimo.

– Tälläkään hetkellä ei ole sataprosenttisen varmaa, miten tämä menee loppuvuoden osalta. Valmistajan vahva ohjeistus on, että he eivät halua konsoleita myymälöihin tämän vuoden puolella. Sony ottaa vahvasti huomioon koronan, eivätkä he halua olla edistämässä leviämistä tai lisäämässä tartuntariskiä ja tässä tapauksessa otamme valmistajan toiveen vahvasti huomioon, Erkinheimo sanoo.

IS on saanut myös muutamalta muulta jälleenmyyjältä vahvistuksen Sonyn toivomuksesta.

PlayStation 5 tulee myyntiin Suomessa 19.11. Aikaisempien pelikonsolilanseerausten yhteydessä on nähty jonoja ja tungosta, kun suuri osa myymälöistä on jättänyt osan laitteista hyllymyyntiin julkaisupäivänä. Onko syynä halu välttää tungosta?

– He eivät ole suoraan näin sanoneet, mutta he ovat sanoneet, etteivät he covid-19-tilanteen takia halua myymälöihin konsoleita.

Gigantti aikoo tämän hetken suunnitelmien mukaan myydä seuraavat myyntiin tulevat erät verkossa. Ajankohtaa tälle ei ole vielä julkistettu, mutta Erkinheimo sanoo Gigantin viestivän lisäerien myyntiin tulosta etukäteen.

Erkinheimo kuvaa jälleenmyyjien tilannetta hankalaksi, sillä monet asiakkaat ovat kiukkuisia epätietoisuuden leijuessa konsolin saatavuuden yläpuolella.

– Se on hankala tilanne, jos tavaraa ei saa, mutta kysyntää olisi.

Moni kauppaketju on myynyt konsoleita ennakkoon. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa asiakkaat eivät tiedä, saavatko he laitetta julkaisupäivänä vai eivät. Erkinheimo sanoo Gigantin pitäneen ennakkotilausikkunaa auki vain puolen tunnin ajan perjantaina 18.9, ja tuolloin PS5:n tilanneet saavat laitteen julkaisupäivänä – jos valmistaja Sonyn logistiikka toimii.

Kukaan jälleenmyyjä ei saa laitteita niin paljon kuin haluaisi. Erkinheimo uskoo kysynnän ja tarjonnan kohtaavan ensi vuoden maaliskuun tienoilla.

– Kukaan ei tule saamaan sitä määrää, minkä haluaisi. Kysyntä markkinassa ylittää tarjonnan aivan järkyttävästi.

PlayStationia maahan tuova Nordisk Film sanoo, ettei se kommentoi tilannetta.

PlayStation 5:n kanssa samoille joulumarkkinoille tulevat Microsoftin uudet pelikonsolit. Xbox Series X ja Xbox Series S tulevat myyntiin 10.11. eli hieman ennen Sonyn konsolia.

Erkinheimon mukaan Microsoftin konsolien saatavuus on parempi. Konsolin kevytversio Series S:ää myydään myymälöissä heti myyntiintulopäivänä. Nyt tilatun järeämmän Series X:n toimitus saattaa kuitenkin venähtää nipin napin yli joulun.

Suomessa PlayStationin asema on ollut perinteisesti Xboxia vahvempi. Erkinheimo ei usko Microsoftin saavan kuitenkaan etua PlayStationin heikosta saatavuudesta.

Microsoftilla on hänen mukaansa muita etuja. Suurin niistä on Xboxin kysyntää reilusti lisännyt All access -palvelu, johon kuuluu 34 euron [Series X] tai 25 euron [Series S] kuukausihintaan konsoli ja satoja pelejä sisältävä Game Pass Ultimate -tilaus. Siihen kuuluvan EA Playn myötä mukana ovat myös uudet Fifat ja NHL:t.

– Kahden vuoden päästä konsoli on maksettu. Se on käytännössä Microsoftin tarjoama koroton ja kuluton maksuvaihtoehto, Erkinheimo sanoo.