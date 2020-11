Spotify aikoo nostaa hintoja

Toimitusjohtaja antoi epämääräisen varoituksen hintojen nostosta, TechCrunch kertoo.

Musiikin suoratoistopalvelu Spotifyn tilaus voi pian maksaa entistä enemmän. Asiasta kertoi Spotifyn toimitusjohtaja Daniel Ek yhtiön osavuosikatsauksessa TechCrunchin mukaan. Epäselväksi jäi aikataulu, korotuksen määrä tai missä maissa hintoja aiotaan nostaa.

Ek kuitenkin huomautti, että on olemassa muita kypsempiä markkinoita, joilla Spotifyn tuottama arvo tilaajille on kasvanut. Nämä maat olisivat ilmeisesti etulinjassa hintoja nostettaessa. Suomi kuuluu niihin maihin, joissa Spotifylla on tukeva markkina-asema.

Toimitusjohtajan mukaan varhaiset kokeilut hintojen korottamisesta ovat sujuneet hyvin, ja ihmiset ovat olleet valmiita maksamaan enemmän. Ei käynyt selväksi, kuuluuko Suomi näihin varhaisten kokeilujen joukkoon. Spotify nosti Perhe-Premium -tilauksen hintaa 14,99 eurosta 16,99 euroon täällä vuosi sitten.

Osavuosikatsauksen mukaan Spotify sai vuoden kolmannella neljänneksellä 6 miljoonaa uutta tilaajaa saavuttaen yhteensä 144 miljoonaa maksavaa käyttäjää. Myynti ja voitto jäivät kuitenkin tavoitteista.

Hintoja nostavan Spotifyn riskinä on myös menettää tilaajia, sillä musiikkipalvelua pystyy käyttämään myös ilmaiseksi.

Jos Spotify nostaa hintoja, niin tekee myös videoiden suoratoistopalvelu Netflix. Yhtiö kertoi juuri hinnankorotuksesta Yhdysvalloissa, mutta esimerkiksi suomalaisten käyttäjien kohtalo jäi tässäkin tapauksessa epäselväksi.