Netflix teki sovellukseen huomaamattoman lisäyksen – vihjaako suuresta muutoksesta?

Netflixin Android-sovelluksen syövereistä kaivettiin todisteita pelkkään ääneen perustuvasta käytöstä. Asiasta kertoo XDA Developers.

Netflixin kännykkäsovelluksella on totuttu katsomaan elokuvia, sarjoja ja dokumentteja. Nyt sille saattaa tulla uusi käyttötarkoitus.­

Videoiden suoratoistopalvelu Netflix on valmistautumassa toisenlaiseen tapaan nauttia sisällöistä, Netflixin Android-versiota tutkinut XDA Developers kertoo. Sovelluksen koodista löytyi todisteita keinosta sammuttaa kuva ja keskittyä vain äänen kuunteluun.

Toiminnon kuvailu koodissa antaa ymmärtää, että sen yksi aiottu käyttötarkoitus on mahdollistaa ohjelmien taustakuuntelu, kun käyttäjän pitää keskittyä muihin asioihin. Nähtävästi tarkoituksena on myös vähentää datan kulutusta. Tämä on ongelma tiedonsiirroltaan rajatuissa puhelinliittymissä, joskin Suomessa ne ovat verrattain harvinaisia. Tästä voi silti olla iloa akkukeston kasvamisen muodossa.

Toimintoa ei voi vielä ottaa käyttöön, eikä ole takeita että niin tapahtuu myöhemminkään. Toiminto voi myös muuttua matkan varrella paljonkin. Aikataulu on myös avoin.

Voidaan kuitenkin jo kysyä, viittaako aiottu uudistus kenties koko Netflixin luonteen muuttumiseen. Jos pelkkään ääneen perustuvaa kuuntelua halutaan lisätä, tarkoittaako se myös uutta sisältöä kuten podcasteja, radiokuunnelmia tai -asemia?

Normaalisti kuukausimaksullisen Netflixin yksi viimeisimmistä uudistuksista toi palveluun ilmaisen osion. Sen sisältö ei ainakaan alussa ollut kovinkaan laaja, ja tv-sarjoista oli mahdollista katsoa vain ensimmäinen jakso.