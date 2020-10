Hauska leffapeli ja karvat nostattava kauhupeli ilmaiseksi – hetken aikaa

Ghostbusters-videopeliä jaetaan ilmaiseksi Epicin pelikaupassa. Toinenkin ilmaispeli nojaa kuuluisaan elokuvaan.

Monen 80-luvulla ja miksei myöhemminkin eläneen unelmana oli päästä New Yorkissa haamuja jahdanneeseen Ghostbusters-tiimiin. Nyt se on mahdollista ilmaiseksi videopelin muodossa. Epic Games Store jakaa tällä hetkellä maksutta Ghostbusters: The Video Game Remastered -peliä Windowsille.

Kyseessä on alun perin vuonna 2009 julkaistun virallisen Ghostbusters-pelin graafisesti paranneltu painos, jossa pelaaja liittyy Haamujengiin uutena tulokkaana.

Lineaarisesti ja tehtävävetoisesti etenevä tarina muistuttaa paljon elokuvia. Kummitusten jahtaaminen ja vangitseminen on ainakin allekirjoittaneen mielestä toteutettu elokuvamaisen uskottavasti ja hauskasti. Remasteroinnista huolimatta peli saattaa silti paikoin näyttää hieman ikäänsä.

Pelin tarinasta vastaavat Dan Aykroyd and Harold Ramis, jotka myös ääninäyttelevät hahmojaan. Mukana ovat myös Bill Murray ja Ernie Hudson.

Peli on sallittu vähintään 12-vuotiaille.

Blair Witch -pelissä ei todellakaan huvita mennä metsään nyt.­

Viikon toinen ilmainen peli on kauhua ja sijoittuu samaan synkkään metsään kuin 1990-luvun kauhuklassikko Blair Witch Project. Blair Witch -videopelissä pelaaja etsii kadonnutta poikaa uskollisen koiransa avustamana.

Blair Witch on sallittu vähintään 16-vuotiaille ja on saatavilla Windowsille.

Kumpikin peli on lunastettavissa ilmaiseksi torstaihin 5. marraskuuta kello 18 mennessä. Tätä varten tarvitaan maksuton käyttäjätili Epicin kauppaan ja niin ikään maksuton asiakasohjelmisto tietokoneelle.

Epic Games on jo jonkin aikaa jakanut yleensä maksullisia ja säännöllisesti vaihtuvia videopelejä ilmaiseksi. Ahkera kerääjä on voinut luoda jo melkoisen pelikirjaston raottamatta lompakkoaan. Toisaalta jatkuva ilmaispelien vyörytys voi olla hieman huolestuttavaa. Onko se merkki siitä, että Epic Games ei vieläkään ole tyytyväinen kauppansa käyttäjämääriin? Teoriassa pelit ovat pelattavissa vain niin kauan kuin Epicin kauppa on toiminnassa.