Kun korona iski, kapellimestari kaivoi esiin sisäisen insinöörinsä ja alkoi koodata – puuttunut työkalu syntyi itse

Kun konsertit keväällä peruttiin, kapellimestari-diplomi-insinööri Eero Lehtimäelle jäi aikaa auttaa yhdistysväkeä etäkokousten äänestyspulmassa.

Suomen kylät -yhdistyksen kevätkokous päätettiin järjestää koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen takia verkon välityksellä. Yhdistys on kylätoimikuntien ja muiden paikallisaktiivien yhteisjärjestö.

Ongelmaksi muodostui suljetun lippuäänestyksen järjestäminen etäkokouksessa, kun valtakirjaakin pitää voida käyttää.

Luotettavaa ja suomalaista palvelua ei tuntunut löytyvän, joten Suomen kylät ry:n viestintäsuunnittelija Anssi Ketonen kirjoitti asiasta omalle Facebook-seinälleen ja kysyi, voisiko joku koodari tehdä äänestyspalvelun verkkoon.

– Kirjoitin, että voiko olla totta, ettei koodaria tällaiseen ongelmaan löydy – meillähän on koodareita täynnä koko maa! Ketonen muistelee.

Lopulta viestiketjuun tuli vastaus noin kuukauden päästä: palvelu on nyt valmis.

Viestin kirjoittaja oli Joensuun kaupunginorkesterin taiteellinen johtaja ja ylikapellimestari Eero Lehtimäki.

– Olihan se iso yllätys ja tuli vähän puskista, että Eero Lehtimäki osaa myös koodata, Ketonen päivittelee.

Ketonen ja Lehtimäki ovat molemmat Lohjalta kotoisin. He ovat tuttuja kouluajoilta ja musiikkipiireistä, ja siten myös Facebook-kavereita.

Eero Lehtimäki kertoo, että hänen törmätessään vanhan tutun Facebook-päivitykseen häntä alkoi välittömästi kiehtoa, kuinka tällaisen äänestyspulman voisi teknisesti ratkaista. Hän tutustui olemassa oleviin vaihtoehtoihin mutta totesi, ettei mikään niistä taannut luotettavaa äänestystä anonyymisti.

– Sitten totesin, että jos sellaista ei ole olemassa, niin tehdään itse, Lehtimäki sanoo.

Kapellimestarille oli vapautunut runsaasti aikaa koronaepidemian vuoksi, kun keväällä kaikki konsertit peruuntuivat.

– Puoleen vuoteen ei ollut mitään musiikkialan töitä tarjolla, joten tartuin tähän diplomi-insinööritutkintoni suomaan osaamiseen ja kävin töihin, Lehtimäki kertoo.

Lehtimäki on sekä musiikin maisteri että diplomi-insinööri. Yhdistelmä taiteellista alaa ja insinööriä ei ole niin ristiriidassa kuin nopeasti voisi kuvitella.

Lehtimäen pääaineeksi valikoitui akustiikka ja äänenkäsittely, ja hän teki diplomityönsä konserttisaliakustiikasta.

– Sitä kautta olen päässyt hyödyntämään insinöörin tutkintoa myös kapellimestarin työssä. Moni kaveri naljaili, että sähän olet kapellimestari, että mitä sä kuvittelet tekeväsi tolla tutkinnolla. Nyt tämä vuosi on osoittanut, ettei sitä ikinä tiedä mitä tulee eteen.

Mikään helppo pähkinä purtavaksi luotettavan verkkoäänestyksen kehittäminen ei ollut. Lehtimäki käytti sen luomiseen runsaasti aikaa.

– Ohjelmointikieli oli minulle ennalta tuttu. Eteen tulleet ongelmat olivat tosi kiinnostavia. Ensinnäkin miten varmistetaan äänioikeus, ja toiseksi miten se pysyy varmasti täysin anonyyminä.

Lehtimäki ratkaisi ongelmat niin, että hän rakensi kaksi systeemiä, joista toinen tarkistaa äänioikeuden ja toinen laskee äänet kullekin vaihtoehdolle.

– Näin varmistetaan, että vaikka minulla on pääsy koodiin, niin en pysty varmistamaan, kuka on äänestänyt mitäkin.

Lehtimäelle on tullut uusia kiinnostavia haasteita eteen, kuten esimerkiksi taloyhtiön kokouksissa mahdollisesti tapahtuva useamman äänen jakautuminen samasta ip-osoitteesta.

– Sitten on pitänyt vaan nöyrtyä ja ottaa uusi haaste vastaan, Lehtimäki sanoo.

Lehtimäki kertoo pitävänsä tekniikan opinnoissa kuten fysiikan, matematiikan ja ohjelmoinnin kohdalla varsinkin siitä, että ongelmiin on ratkaisu ja jotakin voi oikeasti saada valmiiksi.

– Kapellimestarin työssä ja musiikissa ei voi millään tasolla olla ikinä valmis. Se jää aina kysymykseksi. En voi soittaa Mozartille ja kysyä, että mitä hän on tässä tarkoittanut, ja sitä kautta ne jää aina mysteereiksi. Parhaatkin tulkinnat ovat aina lopulta arvauksia.

Verkkopalvelu nimeltä Äänestyskoppi.fi valmistui virallisesti kesällä. Palvelu on Lehtimäen yrityksen alla omalla y-tunnuksella. Palvelun käytöstä veloitetaan äänestyksen järjestäjältä perusmaksu, joka on muutaman kympin luokkaa, ja lisäksi 30 senttiä per äänestäjä. Äänestyksiin osallistuminen on kaikille ilmaista.

Lehtimäen tarkoituksena ei ole lyödä rahoiksi koodaamistaidoillaan. Nyt kun konsertteja saa taas järjestää, Lehtimäki on palannut musiikin pariin.

– Pidän tätä enemmän sellaisena hyväntekeväisyytenä yhdistyksille ja harrastuksena itselleni. Tähän on mennyt lukemattomia työtunteja. Olen edelleen tappiolla ihan niistä kustannuksista, mitkä tulee palvelimen pyörittämisestä ja toiminimen rekisteröimisestä, Lehtimäki kertoo.

Suomen Kylät ry on tyytyväinen, että syyskokousta varten on nyt olemassa palvelu.

– Pääasia oli, että hinnoittelu on niin kevyt, että se ei ole millekään yhdistykselle ongelma. Silloin kun tätä lähdettiin tekemään, toiveena oli, että se on kaikille mahdollinen, Anssi Ketonen summaa.