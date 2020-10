Verkko-ostoksiin liittyvä uudistus tulossa pakolliseksi kaikille – kauppojen hitaus voi johtaa ongelmiin

Verkko-ostaminen on entistä hitaampaa, mutta turvallisempaa jo laajasti käytetyn lisävahvistuksen takia. Kaikki eivät silti ole valmiita muutokseen.

Euroopan unionissa viedään vuodenvaihteessa lopullisesti läpi muutos, koska koskettaa laajasti verkkokaupoissa asioivia. Kyse on maksamisen lisävahvistuksesta, joka toteutetaan esimerkiksi verkkopankkitunnuksin tai tekstiviestinä lähetetyn koodin avulla.

Asiasta kertoo maksupalveluyhtiö Nets tiedotteessaan. Muutos johtuu EU:n maksupalveludirektiivistä (PSD2), jonka tarkoitus on parantaa kuluttajansuojaa ja vähentää maksamiseen liittyviä väärinkäytöksiä. Vähintään 30 euron ostosten lisävahvistus on ollut useimmilla suomalaisilla verkkokaupoilla käytössä jo vuosien ajan, mutta nyt se muuttuu pakolliseksi kaikille kautta Euroopan.

Käytännössä kuluttaja vahvistaa maksun pankkinsa valitsemalla tavalla. Eurooppalaiset korttien liikkeellelaskijapankit ovat ottaneet tai ovat ottamassa lisäturvan käyttöön. Verkkokauppiaiden on varmistettava, että palvelu on käytössä myös heidän maksu- ja tilityspalveluntarjoajallaan. Muutoin riskinä on maksujen hylkääminen.

– Maksun lisävahvistaminen verkkopankkitunnuksilla tai tekstiviestikoodin avulla on jo tuttua useimmille, jotka tekevät ostoksia verkossa. Vuodenvaihteen jälkeen lisävahvistus on pakollinen kaikille verkkokaupoille. Kauppiaiden on syytä toimia viimeistään nyt ja varmistaa omalta maksupalveluntarjoajaltaan, että palvelu on käytössä, jotta myyntiä ei menetetä hylättyjen maksujen vuoksi, toteaa maajohtaja Sirpa Nordlund Netsiltä tiedotteessa.

Vaatimus korttimaksujen lisävahvistuksesta verkossa tuli voimaan alun perin jo vuosi sitten syyskuussa, mutta määräaikaa siirrettiin, jotta sekä palveluntarjoajille että kauppiaille saatiin lisää aikaa valmistautua.

Silti pienellä osalla muutokset ovat vielä tekemättä. Tarkkoja lukuja ei ole, mutta Euroopan laajuisesti ongelmia saattaa tulla jopa 20–30 prosentissa verkkomaksuja, jos kauppiaat eivät kiirehdi. Määrä vaihtelee rajusti maittain.

Maksupalveludirektiiviin liittyy muitakin kuluttajia koskevia muutoksia. Myös mobiilimaksut edellyttävät entistä vahvempaa tunnistautumista. Lisäksi esimerkiksi maksajan henkilöllisyyden tunnistamista ei enää sallita allekirjoituksella tai magneettiraidalla.