Vastaamon kiristäjä ohjasi uhreja Bittirahan asiakkaiksi – yrityksen toimitusjohtaja: ”Äärimmäisen vaikea tilanne”

Jyväskylässä toimivan Coinmotionin tietojohtaja sanoo, että kiristäjän kiinnijääminen virtuaalivaluutan siirtotietojen kautta riippuu ainakin osin rikollisen kyvykkyydestä toimia virtuaalimaailmassa.

Lauantai-iltana ehkä jopa kymmenttuhannet suomalaiset Psykoterapiakeskus Vastaamon asiakkaat saivat tuntemattomalta rikolliselta tai rikollisryhmältä kiristysviestin sähköpostiinsa.

Kiristysviestissä vaadittiin 200–500 euron summaa, joka pitäisi siirtää Bitcoin-kryptovaluuttana rikollisen osoittamaan kryptovaluuttalompakkoon. Muussa tapauksessa kiristäjä uhkasi julkaista uhrin potilastiedot. Keskusrikospoliisi on neuvonut, että vaatimuksiin ei tule suostua – maksaminen ei takaa sitä, etteikö kiristys jatkuisi.

Viestissä uhreja neuvottiin vaihtamaan perinteistä valuuttaa kryptovaluutaksi suomalaisen Bittiraha-palvelun kautta. Palvelun omistaa Jyväskylässä toimiva Coinmotion Oy, joka tiedotti asiasta heti lauantai-iltana. Yritys neuvoi uhreja kääntymään poliisin puoleen ja muistutti, että poliisin kehotuksen mukaan mitään maksuja ei tule tehdä.

IS tavoitti maanantaina päivällä Coinmotionin toimitusjohtajan Heidi Hurskaisen, joka sanoo tietovuodon ja kiristyksien olevan hyvin ikävä asia. Lisäksi hän harmittelee, että hänen vetämänsä yrityksen palvelu on mainittu kiristysviestissä.

– En tiedä, miksi rikollinen on päättänyt mainita juuri Bittirahan viestissään. Bittiraha-sivuston näkyvyys on toki isoa Suomessa, olemme tunnettu toimija, mikä voisi selittää asiaa.

Mitä ajattelette, että teidän palveluanne käytetään välikappaleena rikollisessa toiminnassa?

– Tämä on meillä äärimmäisen vaikea ja monimutkainen tilanne. Kryptovaluutan vaihtopalveluja on maailmassa tuhansia, ja sitten rikollinen päättää mainita suomalaisen tarjoajan. Onko ehkä oletettu, että valuutanvaihtoa ja siirtoa käsiteltäisiin jotenkin nopeammin paikallisen toimijan kautta. Voisin kuvitella, että rikollisillakin on kiire saada lunnasrahoja.

Onko rahaliikenne vilkastunut Bittirahan kautta viime lauantain jälkeen, kun kiristysviestit lähtivät uhreille?

– En valitettavasti pysty kommentoimaan tätä aihetta.

Jos puhutaan yleisellä tasolla, niin miten valuuttaliikennettä voidaan jäljittää? Jos joku vaihtaa teidän kauttanne tavallisia euroja bitcoineiksi, niin pystytäänkö nämä kyseiset bitcoinit korvamerkitsemään ja seuraamaan niitä loputtomasti?

– Haasteena on se, että kuka tahansa voi luoda Bitcoin-lompakon netissä. Se ei vaadi keskitettyä palvelua. Lompakon tarjoajia on myös Euroopan ulkopuolella – maissa, joissa ei ole samanlaista sääntelyä. Lompakon tekijää ja rikollisesti hankitun rahan vastaanottajaa voi siis olla vaikea varmentaa Toisin on Suomessa, jossa jokainen asiakas pitää tuntea.

– On olemassa lompakkopalveluita, miksereitä, jotka yrittävät häivyttää siirtohistoriaa niin, ettei pystyttäisi jäljittämään, mistä varat ovat lähtöisin. On kuitenkin olemassa paljon tapauksia, joissa rikollisesti hankitun kryptovaluutan saajien henkilöllisyyksiä on saatu selville.

Coinmotionin tietojohtaja Sampo Hyvärinen puolestaan sanoo, että Bitcoin-siirtojen ja -varallisuuden seuranta on mahdollista, eikä siirtojen tekemistä pysty täysin häivyttämään.

Kuinka todennäköisesti mahdollisia uhrien rahoja vastaanottava kiristäjä voisi jäädä kiinni?

– Sitä on haastava arvioida, enkä voi oikein kommentoida asiaa.

– Riippuu tietysti rikollisen kyvykkyydestä toimia virtuaalimaailmassa. Vaikka valuuttasiirtoja ei pysty täysin anonymisoimaan, sitä pystyy merkittävästi vaikeuttamaan. Osaavalla rikollisella voi olla työkalut tehdä seurannasta hyvin haastavaa.

Entä pystyttekö estämään maksuliikennettä, jonka epäillään menevän kiristäjälle?

– Tuolla tarkkuudella emme pysty kommentoimaan tilannetta.

Kuinka helppoa rikollisen olisi vaihtaa kiristämisellä saamiaan varoja bitcoineista perinteiseksi valuutaksi, eli esimerkiksi euroiksi?

– Suomessa olisi rikolliselle hyvin haastavaa vaihtaa valuuttaa. Suomi on ensimmäinen maa, joka otti EU:n 5:nnen rahanpesudirektiivin käyttöön. Se asettaa toimijoille velvollisuuden tuntea kaikki asiakkaansa. Maailmalla tilanne ei ole yhtä hyvä. Löytyy useita maita ja useita kauppapaikkoja, jotka eivät ole säänneltyjä.

Millaisia ajatuksia se herättää, että yrityksenne palveluun ohjataan uhreja?

– Tämä on hyvin harmillinen tilanne. Myös henkilökohtaisia ystäviäni on tässä uhreina. On hyvin mieltä alentava tapaus kokonaisuudessaan saati, että rikollinen otti meidän yrityksen nimen mukaan uhkauskirjeeseensä. Todella epämiellyttävä tilanne meille yrityksenäkin. Teemme kaikkemme auttaaksemme viranomaisia tämän selvittämisessä.