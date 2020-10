Kauhua merellä: Tästä pelistä ei nyt tarvitse maksaa mitään

Layers of Fear 2 on toinen tämän viikon ilmaisista Epic-peleistä.

Kauhuteema jatkuu Epic Gamesin alati vaihtuvissa ilmaispeleissä. Nyt voit saada verrattain tunnetun ja kohtalaisen arvostetun Layers of Fear 2 -pelin maksamatta pennin hyrrää.

Pelissä seikkaillaan menneen ajan tunnelmissa valtamerilaivassa. Pelaaja on Hollywood-näyttelijä, joka joutuu keskelle psykologista kauhutarinaa yrittäessään näytellä pääosaa laivalla tehtävissä kuvauksissa.

Kauhuteemastaan huolimatta Layers of Fear 2 on sallittu jo 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Pelin voi lunastaa ilmaiseksi Windowsille ensi torstaihin 29. lokakuuta kello 18 asti.

Kuten viimeksi ilmaiseksi tarjotun Amnesia: A Machine for Pigs -pelin kohdalla, myös Layers of Fear 2 on aivan hyvin pelattavissa, vaikka et olisi pelannut sarjan ensimmäistä osaa. Pelin tapahtumat ja henkilöt ovat erilaisia, ja juonen seuraaminen ei ole ongelma.

Costume Quest 2:ssa teemana on Halloween.­

Viikon toinen ilmaispeli on toimintaa kauhupainotteiseen roolipelaamiseen yhdistävä Costume Quest 2, jossa vaihdetaan asuja tiheään ja taistellaan vihulaisia vastaan. Peli on saatavilla Windowsille ja on sallittu vähintään 7-vuotiaille. Myös Costume Quest 2 on saatavissa ilmaiseksi ensi torstaihin kello 18:aan saakka.

Jotta voit pelata pelejä, sinulla tulee olla käyttäjätili Epicin kaupassa ja kaupan asiakasohjelmisto tietokoneellasi. Pelit pysyvät tililläsi niin kauan kuin se on olemassa.