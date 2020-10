EU virittää pommia: jokaisen netinkäyttäjän arki voi muuttua radikaalisti

Kohdennetusta mainonnasta on tullut osa melkein jokaisen netinkäyttäjän arkea. EU yrittää nyt muuttaa tilanteen.

Kohdennettu mainonta on keskeinen osa esimerkiksi Facebook-palvelun toimintaa.­

Euroopan parlamentti kertoo hyväksyneensä myöhään tiistaina kaksi erillistä lainsäädäntömietintöä. Niissä parlamentti kehottaa komissiota puuttumaan verkkoympäristön nykyisiin puutteisiin digipalveluja koskevassa säädöspaketissaan.

Mietinnöissä mepit esittävät radikaaleja muutoksia, joista yksi merkittävimmistä on kohdennetun mainonnan rajoittaminen ja jopa kieltäminen. Kohdennettu mainonta tarkoittaa ihmisistä verkossa kerättyjen tietojen käyttämistä mainosten räätälöimiseen niiden tehokkuuden parantamiseksi.

– Mepit haluavat suosia mainontaa, joka on vähemmän tunkeilevaa kontekstimainontaa ja joka vaatii vähemmän käyttäjätietoja eikä ole riippuvainen käyttäjän ja sisällön välisestä aiemmasta vuorovaikutuksesta. Mepit pyytävät lisäksi komissiota arvioimaan vaihtoehtoja kohdennetun mainonnan sääntelemiseksi, mukaan lukien asteittainen käytöstä luopuminen, joka johtaa kieltoon, tiedotteessa sanotaan.

Käytännössä kyseessä on vasta pyyntö Euroopan komissiolle toimenpiteisiin ryhtymiseksi. On täysin auki, missä muodossa mietintöjen ehdotukset lopulta toteutuvat, jos toteutuvat ollenkaan. Komission on tarkoitus esittää säädöspaketti joulukuussa.

On jokseenkin varmaa, että esimerkiksi sellaiset pelurit, kuin Google ja Facebook, panevat tälle ajatukselle tiukasti vastaan. Niiden toiminta on pitkälti kohdennetun mainonnan varassa.

Täyskäännös sisällön suodatuksessa

Mepit esittävät myös, että verkon alustat eivät saisi käyttää lataussuodattimia tai muunlaista sisällön ennakkotarkastusta haitallisen tai laittoman sisällön havaitsemiseksi. Heidän mukaansa lopullinen päätös siitä, onko sisältö laitonta vai ei, kuuluu riippumattomalle oikeuslaitokselle – ei yksityisille yrityksille.

Tämä on täsmälleen päinvastoin verrattuna siihen, mitä EU vielä kovasti ajoi pari vuotta sitten. Silloin muun muassa Googlen YouTube-videopalvelua pelotti EU:n aikomus pakottaa suodattamaan automaattisesti kaikki palveluihin ladattava sisältö tekijänoikeuksien loukkausten varalta. EU kuitenkin luopui tästä vaatimuksesta.

Euroopan parlamentti vaatii myös muun muassa, että kaikkien EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden palveluntarjoajien täytyy noudattaa digipalvelusäädöksen sääntöjä, kun niiden palvelut on suunnattu EU:n kuluttajille tai käyttäjille.

Ehdotettu sitova ilmoitus- ja toimintamekanismi antaisi käyttäjille keinon ilmoittaa mahdollisesti laittomasta sisällöstä tai toiminnasta verkossa toimiville välittäjille. Käyttäjien pitäisi myös voida hakea korvausta kansallisen riitojenratkaisuelimen kautta.

Parlamentissa hyväksyttiin myös kolmas päätöslauselma, joka käsittelee perusoikeuskysymyksiä. Siinä vaaditaan, että sisällön poistaminen on tehtävä ”huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi”, jotta voidaan taata sananvapaus ja tiedonsaannin vapaus sekä yksityisyyden suoja ja tietosuoja.

Meppien mielestä ihmisten heikkouksiin perustuva mikrokohdentaminen on ongelmallista kuten myös vihapuhe ja disinformaatio.