Windows 10:een tulee näkyvä muutos – älä kiirehdi lataamisen kanssa

Microsoft julkaisi syksyn suurimman päivityksen Windows 10 -käyttöjärjestelmälle.

Microsoft alkoi tiistaina jaella syksyn suurempaa ominaisuuspäivitystä nimeltä October 2020 Update tai 20H2. Microsoft kertoi julkaisusta blogissaan, ja aiheesta uutisoi muun muassa The Verge. Kyseessä on viime kevään May 2020 Updatea pienempi kokoelma uudistuksia, jotka kuitenkin voivat olla varsin näkyviä peruskäyttäjille.

Tavallisen Windows-käyttäjän kannalta oleellisin muutos on luultavasti aloitusvalikon uusi ilme. Microsoft poisti valikosta mahdollisuuden käyttää niin sanottuja korostusvärejä kuvakkeiden taustalla, mikä tekee vaaleasta valikosta entistäkin vaaleamman. Valikon voi kuitenkin yhä säätää käyttämään tummaa tilaa. Ohjelmien kuvakkeita on myös hieman uusittu.

Lokakuun päivitys muuttaa myös alt-tab -näppäinten käyttöä ohjelmien välillä siirtymiseksi. Nyt näppäinyhdistelmällä voi myös siirtyä välilehdestä toiseen Edge-selaimessa. Tämän ominaisuuden voi halutessaan kytkeä pois päältä.

Pc-pelaajia ilahduttaa mahdollisuus asettaa näytön virkistystaajuus kohdilleen entistä helpommin. Tämän voi tehdä Windows 10:n asetuspolussa Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Näytön lisäasetukset. Näin esimerkiksi 144 megahertsin virkistystaajuutta tukevan pelinäytön täysi kyvykkyys tulee varmemmin otettua käyttöön.

Päivityksen myötä Microsoftin uusittu Edge-selain tulee nyt viimeistään tietokoneeseesi, jos et ole sitä jo aiemmin saanut.

Hidas julkaisu

Microsoftia on usein arvosteltu viallisista Windows-päivityksistä, jotka rikkovat käyttäjien tietokoneita. Lisäksi yhtiön ottama kontrolli tietokoneista arveluttaa. Tästä viimeisin esimerkki oli joidenkin käyttäjien tietokoneiden käynnistäminen uudelleen ilman lupaa päivityksen asentamiseksi. Päivitys myös teki asioita, joita Microsoft kutsuu virheeksi.

October 2020 Updaten tapauksessa Microsoft korostaa julkaisevansa päivityksen harkitusti ja hitaasti lähiviikkojen mittaan, jotta sen hankkiminen sujuisi mahdollisimman jouhevasti. Tämän vuoksi päivitystä ei välttämättä ole mahdollista saada nyt heti.

Päivitystä ei myöskään tarjota, jos Microsoft tunnistaa tietokoneessa jonkun tunnetun yhteensopivuusongelman. Tähän mennessä Microsoft on saanut tietää sellaisia neljä kappaletta. Kaksi niistä on korjattu tavalla tai toisella, mutta jäljellä olevat ongelmat liittyvät muun muassa ääniajureihin. Lisää ongelmakohtia lisätään listalle mitä todennäköisimmin myöhemmin.

Microsoft viittaa koronapandemiaan toteamalla, että tällä hetkellä ihmiset nojaavat tietokoneisiinsa entistä enemmän kotoa työskennellessään. Se on yksi syy päivityksen varovaiseen jakeluun.

Emme suosittele päivityksen lataamista ensimmäisten joukossa. Jos kuitenkin haluat kokeilla, voitko saada sen, mene Windows 10:n päivitystyökaluun Windows Updateen. Avaa Windowsin asetusvalikko painamalla hiiren ykkösnappia ja valitsemalla hammasrattaan kuva. Asetuksissa seuraa polkua Päivittäminen ja suojaus > Windows Update ja paina Tarkista päivitykset.

Päivityksen ollessa saatavilla voit käynnistää sen latauksen. Sinulla pitää kuitenkin olla Windows 10:n versio 1903 tai myöhempi. Versiosi voit tarkistaa painamalla vasemman alakulman aloituspainiketta hiiren kakkosnapilla ja valitsemalla Järjestelmä. Tässä näkymässä on Windowsin versiosi.

Päivityksen lataamisen jälkeen Microsoft antaa vielä mahdollisuuden päättää varsinaisen asennuksen ja uudelleenkäynnistyksen ajankohdan.