Karmiva peli on nyt tarjolla ilmaiseksi

Epic tarjoaa kahta peliä ilmaiseksi. Ensimmäinen on herttainen Kingdom New Lands. Toinen taa kauhupeli Amnesia: A Machine for Pigs .

Epic Games Store -pelikauppa tarjoaa torstaihin 22. lokakuuta asti kahta ilmaispeliä. Pelejä varten tarvitset Epicin ilmaisen käyttäjätilin ja ilmaisen asiakasohjelmiston tietokoneellesi. Normaalisti niistä joutuu maksamaan yhteensä yli 30 euroa.

Kingdom New Lands on tarkoituksella vanhahtava sivulta päin kuvattu kuningaskunnan rakentelupeli.

Amnesia: A Machine for Pigs ei ole heikkohermoisille.­

Merkittävämpi on kuitenkin kauhupeli nimeltä Amnesia: A Machine for Pigs. Vuonna 2013 ilmestynyt ja sekä Windowsille että Macille tarjottu peli tarjoaa pelonsekaista ensimmäisen persoonan seikkailua karmivassa talossa. Ensimmäinen persoona tarkoittaa, että pelimaailmaa katsotaan pelihahmon näkövinkkelistä.

Pelin Pegi-ikäraja on 16. Vaikka kyseessä on teknisesti ottaen jatko-osa hyvässä maineessa olevalle Amnesia: The Dark Descentille, ensimmäistä peliä ei ole pakko pelata jatko-osasta nauttimiseksi. A Machine for Pigs sijoittuu samaan maailmaan, mutta siinä on eri henkilöt ja ajankohta.

A Machine for Pigsin on tehnyt tunnelmallisista kävelypeleistään arvostusta saanut The Chinese Room. Pelaajat ja ammattiarvostelijat eivät tosin ole jatko-osalle lämmenneet lainkaan yhtä paljon kuin pelisarjan ensimmäiselle osalle. Jatko-osan arvosanat Metacritic-palvelussa ovat huomattavasti alhaisemmat.

Epic jatkaa kauhuteemaa ensi viikolla tarjoamalla silloin ilmaiseksi Layers of Fear 2 -kauhupeliä. Peleillä lienee tarkoitus juhlistaa anglosaksisissa maissa enemmän vietettävää ja lokakuun lopussa koittavaa Halloweenia. Näissä maissa lokakuu pelkkää Halloween-päivää laajemmin on usein teemaltaan kauhunvaltainen.