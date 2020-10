”Rokotus tappaa”– YouTube ja Facebook estävät koronavalheet

YouTube ja Facebook tiukentavat sääntöjään korona-aiheisen sisällön suhteen. Tulilinjalla ovat väärät väitteet rokotteista.

Googlen videopalvelu YouTube kertoi muutoksista käytäntöönsä, joka koskee vääriä lääketieteellisiä covid-19-tietoja. Asiasta uutisoi muun muassa Mashable.

Sääntöihin on lisätty nimenomaan covid-19-rokotteita koskeva kohta. Sen mukaan YouTube voi poistaa ”covid-19-rokotuksia koskevat väitteet, jotka ovat vastoin paikallisten terveysviranomaisten tai Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntijoiden yleisesti hyväksymiä näkemyksiä”.

Käytäntö koskee myös väitteitä, joiden mukaan ”koronavirusrokote tai taattu hoitokeino olisi olemassa”. Lisäksi YouTube sanoo poistavansa sisältöä, jonka mukaan ”covid-19-rokotukset ovat ihmisille tappavia”.

YouTube arvioi poistaneensa helmikuusta lukien yli 200 000 videota, jotka sisälsivät vaarallista väärää tietoa koronaviruksesta.

Yhteisöpalvelu Facebook ilmoitti samankaltaisista toimista juuri ennen YouTubea. Facebook sanoo nyt kieltävänsä kaikkialla maailmassa sellaiset mainokset, jotka kannustavat olemaan ottamatta rokotuksia. Tämä koskee rokotuksia yleisesti, ei vain covid-19:ään liittyen.

Facebook on jo aiemmin kieltänyt mainokset rokotehuijauksista, jotka esimerkiksi WHO on tunnistanut. Jos mainos nyt selvästi kannustaa jotakuta olemaan ottamatta rokotusta, Facebook sanoo estävänsä sen.

Rokotevastaiset ryhmät saavat kuitenkin yhä toimia Facebookissa, kunhan kyse ei ole mainoksista.

Facebookia ja muita sosiaalisen median palveluita on arvosteltu siitä, etteivät ne ole tehneet tarpeeksi koronaan liittyvän väärän tiedon torjumiseksi. Välillä puolestaan estot ovat menneet liian pitkälle.

Äskettäin Facebook poisti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin väitteen, jonka mukaan korona olisi tavallista flunssaa vaarattomampi. Twitter puolestaan merkitsi viestin harhaanjohtavaksi.