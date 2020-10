Nyt loppui Netflixin katseleminen ilmaiseksi

30 vuorokauden ilmainen kokeilujakso ei ole enää tarjolla uusille Netflix-asiakkaille.

Netflix on lakannut tarjoamasta ilmaista 30 päivän kokeilujaksoa uusille asiakkaille, kertoo The Next Web. Nyt Netflix tarjoaa kaksi ensimmäistä kuukautta puoleen hintaan, mikä tarkoittaa saman verran säästöä kuin aiemminkin.

Ilmiö vaikuttaa maailmanlaajuiselta, ja testikuukausi on kadonnut myös Suomesta ja korvautunut kahdella puolihintaisella kuukaudella.

Muutoksen tarkka ajankohta ei ole tiedossa, eikä Netflix ole kommentoinut muutoksen syytä.

On mahdollista, että muutoksella pyritään tukkimaan porsaanreikä, joka on mahdollistanut kuukautta pidemmän ilmaiskatselun. Vaikka tilin luomisen yhteydessä palveluun syötetään luottokorttitiedot, on uusien tilien luominen mahdollista.

Sellainen on mahdollista varustaa jopa uudella luottokortin numerolla, sillä joillakin luottokorteilla pystyy luomaan virtuaalisia kertakäyttöisiä kortteja esimerkiksi kertaluontoisia nettiostoksia varten.

Aiemmin ilmaiskuukausi oli yleinen tapa etenkin amerikkalaisten suoratoistopalveluiden kanssa. Netflixin kilpailijoista HBO, Ruutu+ ja Cmore tarjoavat 2 viikon ilmaista kokeilua, Viaplay ensimmäistä kuukautta puoleen hintaan.

Ruutu+ kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Ilta-Sanomat.