Kehuttu seikkailupeli on vielä pari päivää ilmainen

Abzussa sukelletaan kirjaimellisesti tunnelmalliseen seikkailuun.

Epic Gamesin viikon ilmaispelit ovat saatavilla. Kuten niin monta kertaa ennenkin, Epic on jälleen valinnut pelin tai pari, jotka normaalisti ovat maksullisia mutta ovat nyt viikon ajan ilmaiseksi lunastettavissa. Aikaa lunastaa peli pysyvästi itselleen on torstaihin 15. lokakuuta ja kello 18 asti.

Tarjolla on ensinnäkin sukellusseikkailu nimeltä Abzu. Vuonna 2016 ilmestyneessä Windows-pelissä ohjataan sukeltajaa ulkopuolisesta kuvakulmasta käsin ja tutkitaan merenalaista maailmaa uusia eläinlajeja ja antiikkisia raunioita löytäen.

Lineaarista tarinaa kuljetetaan eteenpäin edelleen hienoilta näyttävän grafiikan avulla. Myös pelin musiikki on kerännyt kehuja. Metacritic-palvelussa Abzu on saanut 83/100 pisteen keskiarvon ammattiarvostelijoilta. Pelaajilta on herunut pisteitä 6,9/10.

Abzun on kuitenkin helppo nähdä vetoavan etenkin pelaajiin, jotka jaksavat ottaa rauhallisesti eivätkä etsi nopeaa toiminnantäyteistä tyydytystä. Pelin Pegi-ikäraja on 7.

Rising Storm 2: Vietnam on ensimmäisen persoonan räiskintäpeli.­

Epicillä on tarjolla myös toinen ilmainen peli viikon ajan. Se on melkoinen vastakohta Abzulle ja tarjoaa ensimmäisen persoonan sodankäyntiä Vietnamissa. Rising Storm 2: Vietnam on suunnattu ennen kaikkea moninpeliksi. Ei ole selvää, miten paljon pelaajia sen parissa yhä on yli kolme vuotta julkaisun jälkeen.

Windowsille julkaistu peli on sallittu vain vähintään 18-vuotiaille, mikä ei aihepiiri huomioon ottaen ole suuri yllätys.

Pelejä varten tarvitset ilmaisen käyttäjätilin Epicin kaupassa ja ilmaisen asiakasohjelmiston tietokoneellesi. Saat pitää pelit pysyvästi tai ainakin niin kauan, kuin Epicin kauppa on olemassa.