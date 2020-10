Koronavilkun viivästykset hämmentävät – THL: tieto altistumisesta tavoittaa suurimman osan nopeasti

Koronavilkkuun liittyvät ruuhkat ovat puhuttaneet kansalaisia.

Tartuntaketjujen jäljityksen avuksi rakennettu Koronavilkku-sovellus toimiii pääosin niin kuin pitääkin ja tieto altistumisesta tavoittaa suurimman osan nopeasti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) kerrotaan Ilta-Sanomille. Kehitystoimia harkitaan siitä huolimatta.

IS on saanut useita yhteydenottoja Koronavilkun käytännön ongelmista. Myös sosiaalisessa mediassa on viime aikoina ollut paljon puhetta tilanteista, joissa tieto mahdollisesta koronavirukselle altistumisesta on lähtenyt liikkeelle vasta huomattavan pitkän aikaa positiivisen testituloksen saamisesta.

THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho kertoo Ilta-Sanomille olevansa tietoinen käynnissä olevasta keskustelusta. Hän kertoo myös pyrkineensä vastaamaan sosiaalisessa mediassa esitettyihin kysymyksiin.

– On myös ollut huhua, että yksityisellä puolella koodin saaminen kestäisi kauemmin. Siellä on kuitenkin aivan sama prosessi kuin julkisella puolella.

Yrittiahon mukaan sovellukseen syötettävän koodin antaminen on keskitetty tartuntatautiketjujen jäljittäjille.

– Jos siinä kohdassa tapahtuu viivettä, se hidastaa koodin saamista. Tartunnan saanut pyritään tavoittamaan saman päivän aikana ja pääsääntöisesti niin myös tapahtuu, Yrttiaho sanoo.

THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho (vas.) ja THL:n johtaja Mika Salminen Koronavilkku-sovelluksen julkistustilaisuudessa elokuussa.­

THL:llä ei ole tehty tarkempaa tilastoanalyysia, eikä niistä voi suoraan päätellä, kuinka monella koronavilkun käyttäjällä koodin saaminen kestää tavoiteaikaa pidempään. Yrttiahon tulkinnan mukaan tähän kuitenkin päästään valtaosassa tapauksista. Kunta- ja sairaanhoitopiirien välillä voi olla jonkin verran vaihtelua, hän sanoo.

– Kun on isompia ryppäitä, niin se voi johtaa jäljitystyön ruuhkautumiseen, eikä tavoitteeseen päästä niin hyvin. Jos yhteyksiä täytyy ottaa paljon, niin pienikin tavoittamattomien prosentti näkyy isona henkilömääränä, hän jatkaa.

Yrttiaho myöntää, että useiden päivien viive tiedon saannissa vesittää Koronavilkun toimintaa ja siitä saatavaa hyötyä. Suurimmassa osassa tapauksista yhteys saadaan kuitenkin otettua nopeasti.

– Se näkyy meillä siten, miten koodeja on syötetty verrattuna tartuntatautirekisteriin merkittyihin laboratoriovahvistettuihin tartuntoihin. Vaikuttaa siltä, että suurin osa saa koodin melko nopeasti, Yrittaho sanoo.

Prosessia voisi kuitenkin virtaviivaistaa, Yrttiaho kertoo. Nyt koodeja antaa noin tuhatkunta tartuntojen jäljittäjää, mutta jatkossa niitä voitaisiin ehkä antaa jo positiivisen testituloksen saamisen yhteydessä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on jo otettu käyttöön erilaisia sähköisiä yhteydenoton tapoja, joilla jäljittäjien kuormaa vähennetään, Yrttiaho kertoo.

Yrttiaho muistuttaa kansalaisia varmistamaan, että heillä on käytössään viimeisin, päivitetty versio Koronavilkku-sovelluksesta.